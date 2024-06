Chelsea, l’ex Palermo Enzo Maresca è il nuovo allenatore: “E’ un sogno”

Il tecnico ex Leicester ha firmato un contratto che lo legherà ai Blues per i prossimi cinque anni.

"Lavorare per il Chelsea è un sogno per ogni allenatore - ha detto Maresca, il cui incarico inizierà ufficialmente il primo luglio -. Non vedo l’ora di cominciare con un gruppo di giocatori di talento per far crescere una squadra che continui la tradizione di successo del club. Una squadra di cui i tifosi possano andare orgogliosi". I due direttori sportivi del club hanno sottolineato: "Enzo ci ha profondamente impressionato nelle discussioni che hanno portato alla sua scelta. Ha dimostrato di essere un eccellente allenatore, capace di portare risultati impressionanti con uno stile eccitante e riconoscibile: le sue ambizioni e la sua etica del lavoro sono in linea con quelle del club".