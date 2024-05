Crystal Palace-Manchester United, probabili formazioni: dubbio Fernandes, c’è Mateta

La sfida che chiuderà il trentaseiesimo turno di Premier League è in programma alle 21:00 al "Selhurst Park".

Mediagol ⚽️ 6 maggio 2024 (modifica il 6 maggio 2024 | 15:05)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "Selhurst Park". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Crystal Palace ospiterà il Manchester United nel match che chiuderà ufficialmente la trentaseiesima giornata di Premier League. Una gara destinata ad entrare nella storia. Il motivo? In occasione del posticipo, per la prima volta, un arbitro scenderà in campo con la "Referee Cam", nota anche come "Ref Cam", ovvero la speciale telecamera indossata direttamente dal direttore di gara che consente agli spettatori di avere il suo punto di vista. Il filmato non sarà trasmesso in diretta ma in un secondo momento.

Se i padroni di casa hanno vinto entrambe le ultime due partite di campionato in casa, i Red Devils hanno perso quattro partite di Premier in trasferta a Londra in questa stagione, andando ko contro Tottenham, Arsenal, West Ham e Chelsea. L'ultimo successo lontano dall'Old Trafford risale allo scorso 18 febbraio sul campo del Luton Town. Da quel momento, due sconfitte e due pareggi in trasferta. Lo United, dunque, è chiamato a conquistare l'intera posta in palio per invertire il trend e conquistare un piazzamento in Europa, nonostante l'appuntamento chiave in agenda sia il 25 maggio: la finale di Fa Cup contro il Manchester City. Inoltre, il Crystal Palace nelle ultime quattro giornate ha racimolato ben dieci punti, battendo squadre come Liverpool, West Ham e Newcastle.

Sono cinquantaquattro i punti ottenuti fin qui dal Manchester United, che occupa l'ottavo posto in classifica, a -6 dal quinto posto del Tottenham e con una partita ancora da recuperare. Uno score frutto di sedici vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte, con cinquantadue gol all'attivo e cinquantuno reti subite. Il Crystal Palace occupa, invece, il quattordicesimo posto a quota quaranta punti. Frutto di dieci successi, dieci pareggi e quindici ko; quarantacinque le reti siglate in trentacinque partite, cinquantasette i gol al passivo. L'ultimo precedente risale al girone d'andata: era il 30 settembre e il Crystal Palace è riuscito ad imporsi per 1-0 alla luce della rete siglata da Joachim Andersen.

Intanto al cospetto della formazione guidata da Oliver Glasner, non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Willy Kambwala, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Marcus Rashford, Anthony Martial, Luke Shaw, Victor Nilsson Lindeloef, Harry Maguire e Raphael Varane. A rischio forfait anche Scott McTominay e Bruno Fernandes. Se il portoghese non dovesse recuperare è pronto Mount. Mentre il tecnico del Crystal Palace dovrà fare a meno di Matheus Franca, Cheick Oumar Doucoure, Rob Holding, Jefferson Lerma e Sam Johnstone. In dubbio Marc Guehi. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-2-1 e sul 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Clyne, Richards Andersen; Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell; Olise, Ayew; Mateta. Allenatore: Glasner.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Evans, Dalot; Eriksen, Mainoo; Antony, Mount/Bruno Fernandes, Garnacho; Højlund. Allenatore: ten Hag.

DOVE VEDERE CRYSTAL PALACE-MANCHESTER UNITED IN TV — La sfida tra Crystal Palace e Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.