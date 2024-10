Calcio, dove guardare le partite della domenica: un big match italiano

Il match più importante in Serie A è sicuramente Roma - Inter delle 20:45: gli uomini di Juric devono trovare certezze dopo il deludente pareggio contro il Monza e le voci di un possibile esonero del tecnico ex Torino . Mentre i nerazzurri hanno bisogno di trovare continuità per proseguire l'inseguimento alla prima della classe. Da attenzionare la sfida offensiva tutta argentina fra Dybala e Lautaro Martinez . La partita dello stadio "Olimpico" sarà visibile esclusivamente su Dazn, con piano standard o superiore .

IL RESTO DELLA GIORNATA

Empoli-Napoli delle 12:30: i toscani vogliono ritrovare punti dopo la sconfitta in rimonta contro la Lazio, mentre i partenopei sono in cerca di una vittoria per sganciarsi dalla Juventus e tornare in vetta. Il match del "Castellani" sarà visibile esclusivamente su Dazn, con piano standard o superiore.