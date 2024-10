LE PAGELLE DI MODENA-PALERMO 2-2. Primo tempo show, secondo horror

Sul 2-1 inizia la marcatura su Gliozzi ma se ne dimentica non appena Bozhanaj va al tiro all'altezza del dischetto lasciando totalmente solo il numero 9 dei padroni di casa. Sul raddoppio non riesce a leggere il movimento di Duca che va sul sinistro prima di crossare al centro. Nel resto della partita alterna buone giocate (come i due salvataggi) ed evidenti cali di concentrazione. Dalla trequarti in su si vede pochissime volte, ma quando sale riesce a mettere palloni pericolosi al centro.