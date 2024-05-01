Di Nicholas Barone Cominciano oggi i play-off di Serie B. Si giocano oggi i quarti di finale, che vedranno Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia sfidarsi per un posto in semifinale. MODENA-JUVE…
Modena
di Leandro Ficarra Niente sorpasso. Pizzico di fieno in cascina ad alimentare la dote. Must Inzaghi. Prezioso ed imprescindibile**.** Specie in giornate di scarsa vena, al cospetto di avversari di…
Nella giornata di oggi Palumbo arriverà in ritiro con il Palermo. Intanto il calciatore classe 1996 ha salutato il Modena con un post su Instagram: “Ciao Modena. Ciao modenesi. Chi mi conosce lo sa,…
Il M0dena è chiamato ad alzare l'asticella dopo qualche stagione nella media. In tal senso, dopo una girandola di nomi usciti nelle ultime settimane, i canarini hanno individuato in Andrea Sottil il…
Il direttore sportivo del Modena Andrea Catellani è intervenuto alla Palermo Football Conference. Il ds è intervenuto su diversi temi compresa la trattativa a gennaio tra Palermo e Modena. INTERESSE…
Palermo, la prestazione contro il Modena soddisfa i tifosi
Il Palermo è tornato finalmente a vincere, grazie ad una prestazione convincente. Secondo i tifosi rosanero tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, la prova della squadra di…
Paolo Mandelli, allenatore del Modena, ha commentato la sconfitta contro il Palermo ai microfoni ufficiali del club. ### LE PAROLE Il tecnico dei canarini ha analizzato il match, facendo trasparire…
Matteo Cotali, esterno del Modena, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta contro il Palermo. ### LE PAROLE L'ex Frosinone si è detto rammaricato per non aver riaperto il match:…
Paolo Mandelli, allenatore del Modena, è intevenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Palermo. ### L'AVVERSARIO E LE CONDIZIONI DELLA SQUADRA Il tecnico dei gialloblu ha parlato…
Palermo-Modena, i precedenti: rosanero vittoriosi negli ultimi anni
Domenica andrà in scena al “Renzo Barbera” la sfida tra Palermo e Modena, valida per la 21ª giornata di Serie B. Un confronto con tanta storia che vede i rosanero cercare di risollevarsi dal brutto…
Serie B: il Modena sceglie il nuovo allenatore per rilanciare la stagione
Dopo aver ottenuto una vittoria nel suo esordio alla guida del Modena, Paolo Mandelli è stato confermato come allenatore della squadra gialloblù, segnando la sua prima vera esperienza in panchina dopo…
E' tutto pronto per Modena-Palermo. Alle ore 15:00, allo Stadio "Alberto Braglia", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Pierpaolo Bisoli nella gara valevole per la nona giornata…
Modena, Bisoli: "Palermo partito per vincere la B. Lo rispettiamo ma so del nostro valore"
"Il Palermo è partito per vincere il campionato". Così Pierpaolo Bisoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma sabato alle 15:00 allo Stadio…
Modena-Palermo, i convocati di Bisoli: Out Caso, Defrel e Mendes
Ecco i giocatori convocati dal tecnico Pierpaolo Bisoli per la gara tra Modena e Palermo, valevole per la nona giornata di Campionato Serie BKT, in programma sabato 19 ottobre allo stadio “Alberto…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia dei tre punti contro il Modena. Sabato 19 ottobre, alle ore 15:00, fra le mura dello Stadio "Alberto Braglia", i rosanero affronteranno la squadra di…
Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Palermo tornerà in campo sabato 19 ottobre. La squadra di Alessio Dionisi affronterà in trasferta, fra le mura dello Stadio "Alberto Braglia",…
Pierpaolo Bisoli riparte da Modena. Dopo essersi seduto sulla panchina dei canarini nelle ultime cinque giornate del campionato scorso, l'ex tecnico del Sudtirol è pronto a vivere da condottiero della…
La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Mattia Caldara è un nuovo giocatore del Modena. Il difensore centrale ex Milan si è legato alla società canarina fino al 30 giugno 2025, con opzione di…
Mancano quindici giorni all'inizio della nuova stagione del Modena. I canarini di Pierpaolo Bisoli si raduneranno allo stadio "Braglia" giovedì 11 luglio per i test fisico-atletici, prima della…