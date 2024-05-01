Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative al Modena Football Club 2018. Su Mediagol.it troverai tutto ciò che riguarda i "canarini" con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra lombarda che gioca le partite in casa allo stadio "Alberto Braglia" di Modena e che milita nel campionato di Serie B.