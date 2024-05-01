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Modena

Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative al Modena Football Club 2018. Su Mediagol.it troverai tutto ciò che riguarda i "canarini" con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra lombarda che gioca le partite in casa allo stadio "Alberto Braglia" di Modena e che milita nel campionato di Serie B.
Ballardini

Play-off Serie B, oggi i quarti di finale

Di Nicholas Barone Cominciano oggi i play-off di Serie B. Si giocano oggi i quarti di finale, che vedranno Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia sfidarsi per un posto in semifinale. MODENA-JUVE…

Modena

Modena, Sottil è il nuovo allenatore: il comunicato

Il M0dena è chiamato ad alzare l'asticella dopo qualche stagione nella media. In tal senso, dopo una girandola di nomi usciti nelle ultime settimane, i canarini hanno individuato in Andrea Sottil il…

Palermo Calcio

Palermo, la prestazione contro il Modena soddisfa i tifosi

⚽. Mediagol

Il Palermo è tornato finalmente a vincere, grazie ad una prestazione convincente. Secondo i tifosi rosanero tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, la prova della squadra di…

desplanches

LIVE SERIE B, MODENA-PALERMO: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

E' tutto pronto per Modena-Palermo. Alle ore 15:00, allo Stadio "Alberto Braglia", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Pierpaolo Bisoli nella gara valevole per la nona giornata…

Sudtirol-Modena

Modena-Palermo, i convocati di Bisoli: Out Caso, Defrel e Mendes

⚽. Mediagol

Ecco i giocatori convocati dal tecnico Pierpaolo Bisoli per la gara tra Modena e Palermo, valevole per la nona giornata di Campionato Serie BKT, in programma sabato 19 ottobre allo stadio “Alberto…