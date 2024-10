SONDAGGIO: il tuo pronostico di Modena-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Palermo tornerà in campo sabato 19 ottobre. La squadra di Alessio Dionisi affronterà in trasferta, fra le mura dello Stadio "Alberto Braglia", il Modena di Pierpaolo Bisoli nella gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie BKT, in programma alle ore 15:00.