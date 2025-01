Palermo, la prestazione contro il Modena soddisfa i tifosi

Il Palermo torna a vincere, conquistando una vittoria importante contro il Modena in una partita in cui i rosanero hanno saputo capitalizzare al meglio le occasioni create, pur lasciando di più possesso palla agli avversari. Una prestazione che sembra segnalare un cambio di rotta, attribuito dai tifosi anche alla svolta mentale della squadra dopo il cambio nell’area dirigenziale. Secondo il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, il 55% dei tifosi giudica buona la prova della squadra, mentre l’8% la considera ottima. I rosanero hanno mostrato un cinismo ritrovato, trasformando in gol le poche ma importanti occasioni create, mentre il Modena ha mantenuto maggiormente il possesso palla senza riuscire a concretizzare. Nonostante i progressi, il 34% dei votanti si è fermato a una valutazione sufficiente, segnalando che il Palermo ha concesso troppo agli avversari nella gestione del gioco. Solo l’1% ha trovato insufficiente la prova. La vittoria, però, sembra rappresentare un punto di partenza importante per un gruppo che appare finalmente ritrovato dal punto di vista mentale e che punta a una continuità di risultati nelle prossime settimane. I tifosi sperano che questo successo sia solo il primo di una lunga serie.