Palermo, i recuperi saranno i primi acquisti di gennaio

La risalita del Palermo passa anche dal mercato, ma alcuni nuovi "acquisti" i rosanero li hanno già in casa

Mediagol ⚽️ 13 gennaio - 15:19

Il Palermo è chiamato a muoversi nel mercato per rinforzare una squadra che ha dimostrato delle criticità evidenti, nonostante la vittoria contro il Modena abbia leggermente rasserenato l'ambiente. Alcuni "acquisti", però, i rosanero li avranno già in casa. Sono tanti i calciatori che, per un motivo o per un altro. non hanno potuto incidere nella prima parte della stagione rosanero.

I RECUPERI FISICI — I primi acquisti saranno certamente quei giocatori che per guai fisici hanno saltato grandi parti di campionato: primo su tutti Alexis Blin, arrivato come uno dei grandi colpi del mercato estivo, il centrocampista è dovuto rimanere ai box per praticamente tutta la stagione, dopo l'intervento al tendine del bicipite femorale sinistro. L'ex capitano del Lecce dovrebbe tornare in settimana ad allenarsi con la squadra, rappresentando un'alternativa importantissima al centrocampo schierato titolare da Dionisi nell'ultimo match. La sua esperienza e la sua gamba potranno essere fondamentali per la stagione corrente.

Un altro recupero importante riguarda quello di Niccolò Pierozzi: l'esterno ha saltato parecchie partite per un infortunio all'adduttore e adesso sta rientrando nelle gerarchie, avendo giocato gli ultimi due match da titolare. Il 2001 ha già dimostrato la sua qualità in cadetteria nella Reggina, in cui ha giocato una stagione da assoluto protagonista. Non è ancora in perfetta forma e il match contro il Modena lo ha dimostrato, ma proprio contro i canarini ha dato prova delle sue qualità in alcuni spezzoni del match.

I "RECUPERI" DI GOMES E BRUNORI — Altri recuperi che saranno fondamentali riguardano quelli di Gomes e Brunori: nessun infortunio grave, ma alcuni problemi con il vecchio ds (come fatto notare chiaramente dal capitano rosanero) ne hanno limitato le apparizioni in campo. Due tra i migliori calciatori della categoria, come si è potuto constatare nel match contro il Modena, che potranno essere i perni della squadra.

IL CASO SARIC — L'ultimo calciatore su cui è doveroso fare un ragionamento è Dario Saric: l'ex Carpi è sul piede di partenza da settimane, con voci di mercato sia in B che in Turchia, ma nella sfida contro i canarini è entrato con un piglio forse mai visto da quando il centrocampista veste la maglia rosanero. Qualche individualità di troppo, ma molta gamba e sostanza per il reparto: nonostante la sua permanenza in Sicilia sia ancora in dubbio, poter ritrovare il Saric dominante di Ascoli colmerebbe una parte dei problemi della rosa.