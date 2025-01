Palermo, la primavera vola: il punto sui giovani rosanero

I PROTAGONISTI

Tanti calciatori stanno emergendo nel contesto primavera: primo su tutti il capitano Salvatore Di Mitri, autore di 10 gol in 13 match e vero leader tecnico della squadra. Il 2006 può contare su un compagno di reparto di sicura affidabilità come Vaccaro: autore di 6 gol in 11 match, il 2007 aveva già dimostrato grandi qualità in under 17 lo scorso anno, dove ha trovato la via della rete per ben 19 volte. Occhi puntati anche su Barranco, terzino sinistro della primavera già questa estate attenzionato da tante squadre di C, tra cui il Milan Futuro. Il laterale ha già avuto modo di entrare in contatto con la prima squadra: lo scorso anno è stato aggregato da Mignani per la parte finale della stagione. L'auspicio