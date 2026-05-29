il primo nome per la direzione sportiva è Nereo Bonato

- Palermo

Il Modena continua a lavorare per definire il proprio assetto dirigenziale in vista della prossima stagione e il nodo relativo alla direzione sportiva resta uno dei temi principali della programmazione estiva. Dopo settimane di valutazioni e riflessioni interne, il club gialloblù starebbe stringendo il cerchio sui profili ritenuti più adatti per guidare il mercato e impostare il futuro tecnico della squadra.

Salernitana-Cagliari

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la prima scelta del Modena per il ruolo di direttore sportivo sarebbe Nereo Bonato, dirigente di lunga esperienza nel calcio italiano e profilo considerato ideale per competenza, conoscenza della categoria e capacità di programmazione. La società vedrebbe in lui una figura pronta per assumere immediatamente la gestione dell’area sportiva, portando esperienza e struttura in un momento importante del progetto gialloblù. Bonato, nel corso della propria carriera, ha maturato esperienze significative in diversi club italiani come Cagliari, Cremonese, Udinese e Sassuolo costruendosi una reputazione di dirigente pragmatico e attento alla sostenibilità del progetto tecnico. Un profilo che potrebbe garantire al Modena quella stabilità necessaria per alzare il livello delle ambizioni e migliorare il percorso intrapreso nelle ultime stagioni.

Definita la questione direttore sportivo, il Modena potrà poi accelerare anche sul fronte panchina, dove restano monitorati diversi profili, da Luca D’Angelo a Davide Nicola, passando per Paolo Zanetti, Fabio Vecchia e la pista più complicata che conduce ad Alberto Gilardino.

Vuoi restare sempre informato su tutto quello che accade nel campionato di Serie B? Su Mediagol.it trovi notizie, aggiornamenti e approfondimenti dedicati al torneo cadetto, una delle competizioni più equilibrate e appassionanti del calcio italiano. Dalle trattative di mercato alle decisioni degli allenatori, dalle sfide playoff e playout alla lotta per la promozione in Serie A, Mediagol.it segue con attenzione tutte le squadre protagoniste della stagione. Risultati, classifiche, calendario, curiosità e indiscrezioni: tutto quello che serve per vivere da vicino il campionato di Serie B lo trovi su Mediagol.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti