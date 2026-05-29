Il Modena continua a lavorare per definire il proprio assetto dirigenziale in vista della prossima stagione e il nodo relativo alla direzione sportiva resta uno dei temi principali della programmazione estiva. Dopo settimane di valutazioni e riflessioni interne, il club gialloblù starebbe stringendo il cerchio sui profili ritenuti più adatti per guidare il mercato e impostare il futuro tecnico della squadra.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la prima scelta del Modena per il ruolo di direttore sportivo sarebbe Nereo Bonato, dirigente di lunga esperienza nel calcio italiano e profilo considerato ideale per competenza, conoscenza della categoria e capacità di programmazione. La società vedrebbe in lui una figura pronta per assumere immediatamente la gestione dell’area sportiva, portando esperienza e struttura in un momento importante del progetto gialloblù. Bonato, nel corso della propria carriera, ha maturato esperienze significative in diversi club italiani come Cagliari, Cremonese, Udinese e Sassuolo costruendosi una reputazione di dirigente pragmatico e attento alla sostenibilità del progetto tecnico. Un profilo che potrebbe garantire al Modena quella stabilità necessaria per alzare il livello delle ambizioni e migliorare il percorso intrapreso nelle ultime stagioni.

Definita la questione direttore sportivo, il Modena potrà poi accelerare anche sul fronte panchina, dove restano monitorati diversi profili, da Luca D’Angelo a Davide Nicola, passando per Paolo Zanetti, Fabio Vecchia e la pista più complicata che conduce ad Alberto Gilardino.

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