Palermo Football Conference, ds Modena: “Interesse del Palermo per Palumbo? Vi spiego…”

INTERESSE DEL PALERMO PER PALUMBO

"Interesse di Palermo e Sampdoria per Palumbo? A gennaio ci sono stati notevoli interessi - ha dichiarato il ds -, il più concreto è stato quello del Sassuolo. La nostra proprietà è lungimirante, non volevamo privarci del nostro leader tecnico. Da qua alla fine ci darà una grande mano. Una sua cessione per il mercato estivo? Siamo focalizzati su questa stagione, è indubbio che sia un giocatore di rigerimento per la categoria ma siamo focalizzati sulla prossima partita."