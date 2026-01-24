Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI MODENA-PALERMO 0-0. Troppa accademia per un Palermo che va a -6 dal secondo posto
Il Palermo pareggia in casa del Modena facendo una partita ordinata ma senza acuti in grado di spostare l'ago della bilancia in proprio favore. Si torna in campo venerdì sera per la sfida esterna contro il Bari, con la speranza di vedere qualcosa in più della semplice accademia.
JORONEN 6,5
Inoperoso per gran parte del tempo, quando serve risponde presente. La smanacciata di puro istinto su Gerli, è una perla di rara bellezza.
PEDA 6
Tiene la posizione e difende con intelligenza. Dall'altro lato della coperta, oggi manca il suo apporto alla fase offensiva. BERESZYNSKI (dal 77') S.V.
BANI 6,5
Gioca con autorità e concede poco agli avversari che sono costretti a cercare la conclusione dalla distanza per fare male al Palermo.
CECCARONI 6
Raddoppia costantemente i portatori e si muove molto tra difesa e trequarti, ma oggi gli manca lo spunto negli ultimi 20 metri per creare la superiorità o andare al cross.
© RIPRODUZIONE RISERVATA