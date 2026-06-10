Si rincorrono sempre di più le voci riguardanti il calciomercato del Palermo. Una delle priorità, rispetto ai nomi usciti negli ultimi giorni, sembra riguardare un difensore abile nella difesa a tre e a quattro. Ed è il caso di Daniel Tonoli che, secondo quanto riportato da avantigialli, giornale di Modena, i rosanero avrebbero offerto ben 4.5 milioni di euro ai canarini per prelevare il difensore classe 2002.

LA CARRIERA DI TONOLI

Il difensore si è messo in mostra quest'anno, il suo primo di Serie B, sfornando grandi prestazioni e mettendo a segno ben cinque reti. Il centrale è uno dei profili più interessanti emersi dalla Serie B 2025/26. Difensore classe 2002, nato a Clusone e cresciuto calcisticamente nella Virtus Ciserano Bergamo, ha costruito la propria carriera attraverso un percorso di gavetta: prima la Serie D, poi il passaggio nel settore giovanile dell’Inter, quindi il ritorno a Bergamo e il salto tra i professionisti con la Pergolettese. Proprio a Crema ha completato la sua maturazione, imponendosi come difensore moderno e insolitamente prolifico: nella stagione 2024/25 ha segnato 9 gol in 36 presenze, chiudendo addirittura da capocannoniere della Pergolettese e contribuendo alla salvezza diretta del club. Acquistato dal Modena, in questa stagione ha collezionato 36 presenze e 5 reti con il Modena, numeri che lo hanno portato nella top five dei difensori goleador della storia del club emiliano. Alto 1,87, destro naturale e impiegabile anche da terzino, Tonoli unisce struttura fisica, aggressività difensiva e pericolosità sui piazzati. Oggi è sotto contratto con il Modena fino al 2028. E adesso chissà, forte il salto in un Palermo alla ricerca di calciatori adatti per salire di categoria.