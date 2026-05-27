Il futuro della panchina del Modena è ancora tutto da definire. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, il club gialloblù si prepara a prendere decisioni importanti per impostare la prossima annata e costruire un progetto tecnico più stabile e ambizioso. La società è al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la guida della squadra, dopo la separazione con Andrea Sottil.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la dirigenza sta portando avanti un vero e proprio casting per la panchina, valutando diversi profili prima di arrivare alla scelta definitiva. In cima alla lista resta Luca D’Angelo, tecnico esperto e apprezzato per la sua capacità di dare equilibrio e organizzazione alle sue squadre. Il suo profilo viene considerato particolarmente adatto a un campionato complesso come la Serie B, dove la continuità e la solidità rappresentano spesso fattori decisivi. Luca D’Angelo, nel corso della sua carriera, ha dimostrato grande affidabilità tra Serie B e Serie C, costruendo identità di gioco chiare e ottenendo risultati importanti anche in contesti non semplici. Per questo motivo il suo nome è oggi uno dei più forti all’interno delle valutazioni del Modena, che vuole evitare scelte affrettate ma allo stesso tempo accelerare per programmare la prossima stagione.

Alle sue spalle, però, restano diverse alternative. La pista che porta ad Alberto Gilardino continua a essere monitorata, ma al momento appare complicata per concorrenza e valutazioni personali del tecnico. Restano inoltre in lista anche Davide Nicola, allenatore esperto e specialista nelle situazioni difficili, e Paolo Zanetti, profilo con esperienza in Serie A e B. Tra i nomi valutati figura anche Fabio Vecchia, ulteriore opzione interna al casting gialloblù.

Il Modena, dunque, non ha ancora preso una decisione definitiva ma sta accelerando le riflessioni. La società vuole arrivare a una scelta condivisa e ponderata, evitando incertezze e puntando su un tecnico in grado di garantire identità e crescita al progetto.