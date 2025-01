Palermo-Modena, i precedenti: rosanero vittoriosi negli ultimi anni

Domenica andrà in scena al “Renzo Barbera” la sfida tra Palermo e Modena , valida per la 21ª giornata di Serie B . Un confronto con tanta storia che vede i rosanero cercare di risollevarsi dal brutto momento davanti al proprio pubblico, contro una formazione modenese sempre insidiosa.

GLI ANNI '30

Le prime sfide tra Palermo e Modena risalgono agli anni '30, tutte disputate in Serie B. Il primo incontro ufficiale si giocò il 4 ottobre 1936 e si concluse con il risultato di parità a reti inviolate (0-0). In quel decennio, il Modena collezionò quattro vittorie, mentre il Palermo riuscì a imporsi in una sola occasione.