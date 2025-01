Palermo, GDS: “Il mercato (per ora) non decolla. Gytkjaer stuzzica, rebus Gomes”

Il mercato del Palermo non è ancora entrato nel vivo, come sottolinea il Giornale di Sicilia, e finora si registra solo la partenza in prestito del giovane portiere Nespola, approdato alla Flaminia in Serie D. La prima settimana di trattative è stata dedicata alle valutazioni del nuovo ds Osti, che sta analizzando le necessità per migliorare una rosa che deve rispondere alle richieste di Dionisi. “Non è detto che le mosse corrispondano a quanto pensato da De Sanctis prima dell’esonero,” osserva il quotidiano, evidenziando come la strategia del club sia ora in fase di ridefinizione.