Palermo, i tifosi punterebbero ancora su Brunori

Matteo Brunori è stato un caso per tutta la prima parte di stagione. Dopo un inizio da titolare, il capitano è stato relegato in panchina per la maggior parte dei match, creando tanti interrogativi nei tifosi. Dopo una partenza che sembrava quasi scontata, con il cambio ds e le parole di Osti nella conferenza stampa di presentazione, sembrano cambiare le carte in tavola.