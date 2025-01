Palermo, allenamento pomeridiano in vista del Modena

Il Palermo si prepara ad affrontare il Modena dopo la pausa di due settimane. Un match da non sbagliare per non avvicinarsi pericolosamente alla zona rossa della classifica e, allo stesso tempo, per cercare di reinserirsi nella corsa ai playoff. Sono quindi proseguiti gli allenamenti in vista della sfida contro i canarini: I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato un’esercitazione sulla fase offensiva, una partita 11 vs 11 con transizioni e una partita 11 vs 11 a campo intero.