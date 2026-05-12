Play-off Serie B, oggi i quarti di finale

La sfida del Braglia mette davanti due squadre con situazioni ben diverse. Da una parte la "favorita", il Modena, che ha disputato un campionato leggermente sotto le aspettative, dopo un inizio da capolista. La possibilità di arrivare in semifinale - contro il Monza - può rappresentare una possibilità di rivalsa per un'annata non conforme al mercato e alle idee di inizio stagione. Dall'altra parte, la Juve Stabia naviga tra l'orgoglio in campo e la terribile situazione societaria, che potrebbe segnare la fine della società campana in poco tempo. Nonostante le voci extra-campo si rincorrino, la voglia di far bene nel rettangolo verde non è mai mancata e, proprio per questo, è probabile che la gara sarà in bilico fino all'ultimo. I precedenti di quest'anno pendono tutti a favore dei canarini, con due vittorie per 3-0 e 2-1. Calcio d'inizio alle 18.45. Con un pareggio passa il Modena.

La gara tra le due squadre del sud non vale solo una semifinale - contro il Palermo - ma anche l'orgoglio della propria gente per un obiettivo così ambizioso. Se da una parte i giallorossi sono diventati un habituè negli spareggi promozione, la rincorsa degli irpini è stata fenomenale. Dal rischio di giocare per la salvezza fino al cambiamento grazie a Ballardini, che ha rivoluzionato la squadra e risollevato l'ambiente. Ottavo posto conquistato all'ultima gara grazie all'1-o inflitto al Modena e sogni in costante aggiornamento. Dall'altro lato il percorso del Catanzaro non può e non deve essere sottovalutato: un quinto posto conquistato solo per la clamorosa continuità delle prime quattro. Sono 59 i punti conquistati con una squadra sempre in crescita grazie a una base già consolidata e giovani di qualità che hanno aiutato a rendere il progetto sempre più intrigante. Tra i calabresi, da monitorare le condizioni di Iemmello, indisponibile nelle scorse gare e non al meglio per questo primo atto dei play-off. Re Pietro è uno dei pilastri della squadra, anche se Pittarello ha concluso il campionato in crescendo. Sarà Aquilani a sciogliere le riserve. Tra Catanzaro e Avellino i precedenti sorridono ai calabresi, ma nell'ultimo incrocio l'Avellino era riuscito a strappare il pareggio all'ultimo secondo grazie al gol del portiere, Iannarilli. Calcio d'inizio alle 21.00.