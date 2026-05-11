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BIGLIETTI

Palermo, verso i play-off: info e prezzi dei biglietti per la semifinale

Palermo
Tutte le info in vista della semifinale play-off
⚽️

In attesa di conoscere il proprio avversario, il Palermo ha comunicato tutte le informazioni riguardo le modalità di acquisto e vendita dei biglietti in vista della semifinale di ritorno dei play-off, in programma mercoledì 20 maggio al Barbera. Ecco tutti i dettagli emessi dal club rosanero.

MODALITÀ D'ACQUISTO

I biglietti potranno essere acquistati solo attraverso la pagina della biglietteria ufficiale del club, e nei vari punti vendita Vivaticket. Per effettuare acquisti sulla pagina ufficiale del club rosanero sarà necessario essere registrati al sito. 

L’acquisto dell’abbonamento 25/26 resta consultabile tramite il proprio account Vivaticket accedendo con le vecchie credenziali. 

FASI DI VENDITA

Fase 1: Prelazione abbonati stagione 2025/26

Dalle ore 12.00 di lunedì 11 maggio alle ore 23.59 di mercoledì 13 maggio

Gli abbonati 2025/26 potranno accedere alla fase 1 che consentirà di confermare il proprio posto stagionale al prezzo più basso rispetto a tutte le altre opzioni di biglietteria.

Per acquistare, sarà necessario inserire il codice del proprio abbonamento, corrispondente a: 

  • CODICE PRELAZIONE: codice di 12 cifre presente sugli abbonamenti digitali acquistati online;

    • oppure

  • NUMERO FIDELITY SIAMOAQUILE CARD: codice di 12 cifre che inizia con “106” per gli abbonamenti caricati sulla fidelity card.

    • Al termine del periodo di prelazione, tutti i posti non confermati dagli abbonati verranno resi disponibili alla vendita.

    Fase 2 :Possessori di “FINAL PACK” o biglietto di Palermo-Catanzaro

    Dalle ore 11.00 di giovedì 14 maggio fino alle ore 13.59 di venerdì 15 maggio

    I possessori del titolo “FINAL PACK” o del biglietto di Palermo-Catanzaro disputata il 1 maggio potranno accedere alla fase 2 che garantirà la priorità rispetto alla vendita libera e una tariffa scontata rispetto al prezzo intero.

    Per accedere alla tariffa “INTERO PRIORITY” sarà necessario inserire il codice del proprio titolo, corrispondente a:

  • SIGILLO FISCALE: codice di 16 cifre alfanumeriche visibile sui titoli digitali acquistati online o sui biglietti cartacei acquistati presso i punti vendita del territorio;

    • oppure

  • NUMERO FIDELITY SIAMOAQUILE CARD + DATA DI NASCITA: codice di 12 cifre che inizia con “106” seguito dalla data di nascita del titolare (nel formato “GGMMAA, senza spazi) – per i titoli caricati sulla fidelity card.

    • Fase 3: Vendita libera 

    Disponibile dalle ore 16.00 di venerdì 15 maggio fino alle ore 20.00 di mercoledì 20 maggio o fino ad esaurimento dei posti disponibili.

    PREZZI

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