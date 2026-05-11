In attesa di conoscere il proprio avversario, il Palermo ha comunicato tutte le informazioni riguardo le modalità di acquisto e vendita dei biglietti in vista della semifinale di ritorno dei play-off, in programma mercoledì 20 maggio al Barbera. Ecco tutti i dettagli emessi dal club rosanero.
BIGLIETTI
Palermo, verso i play-off: info e prezzi dei biglietti per la semifinale
MODALITÀ D'ACQUISTO
I biglietti potranno essere acquistati solo attraverso la pagina della biglietteria ufficiale del club, e nei vari punti vendita Vivaticket. Per effettuare acquisti sulla pagina ufficiale del club rosanero sarà necessario essere registrati al sito.
L’acquisto dell’abbonamento 25/26 resta consultabile tramite il proprio account Vivaticket accedendo con le vecchie credenziali.
FASI DI VENDITA
Fase 1: Prelazione abbonati stagione 2025/26
Dalle ore 12.00 di lunedì 11 maggio alle ore 23.59 di mercoledì 13 maggio
Gli abbonati 2025/26 potranno accedere alla fase 1 che consentirà di confermare il proprio posto stagionale al prezzo più basso rispetto a tutte le altre opzioni di biglietteria.
Per acquistare, sarà necessario inserire il codice del proprio abbonamento, corrispondente a:
oppure
Al termine del periodo di prelazione, tutti i posti non confermati dagli abbonati verranno resi disponibili alla vendita.
Fase 2 :Possessori di “FINAL PACK” o biglietto di Palermo-Catanzaro
Dalle ore 11.00 di giovedì 14 maggio fino alle ore 13.59 di venerdì 15 maggio
I possessori del titolo “FINAL PACK” o del biglietto di Palermo-Catanzaro disputata il 1 maggio potranno accedere alla fase 2 che garantirà la priorità rispetto alla vendita libera e una tariffa scontata rispetto al prezzo intero.
Per accedere alla tariffa “INTERO PRIORITY” sarà necessario inserire il codice del proprio titolo, corrispondente a:
oppure
Fase 3: Vendita libera
Disponibile dalle ore 16.00 di venerdì 15 maggio fino alle ore 20.00 di mercoledì 20 maggio o fino ad esaurimento dei posti disponibili.
PREZZI
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