Il Palermo ha ufficialmente aperto il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, ma parallelamente continua il lavoro della dirigenza sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa in vista dell'inizio della stagione. Tra trattative in entrata e valutazioni sui possibili partenti, sono giorni decisivi per delineare il nuovo volto della squadra rosanero.

Il nome più caldo resta quello di Emanuele Rao. L'esterno classe 2006 di proprietà del Napoli è sempre più vicino ai rosanero e, secondo Corriere dello Sport e Giornale di Sicilia, i contatti tra i due club hanno prodotto segnali positivi. Il Palermo è in vantaggio rispetto alla concorrenza di Arezzo e Benevento e filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione, che potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito o del prestito con diritto di riscatto. Per Inzaghi, Rao rappresenterebbe un rinforzo importante sia dal punto di vista tecnico sia strategico, essendo un Under che non occuperebbe uno slot Over in lista. Anche Tuttosport conferma che la trattativa è a buon punto e che il via libera potrebbe arrivare a breve.

Per completare il reparto offensivo, il Palermo continua a lavorare anche sulla corsia opposta. Secondo il Giornale di Sicilia, sono in rialzo le quotazioni di Bragantini del Mantova, profilo molto gradito dalla dirigenza e sul quale i contatti potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni. Resta inoltre viva la pista che porta a Mattia Compagnon del Venezia, seguito anche da Cremonese e Verona, con il dialogo tra i club che prosegue senza essere ancora entrato nella fase decisiva, come riportano sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia.

Sul taccuino del direttore sportivo Carlo Osti rimangono anche altri profili. Il Corriere dello Sport evidenzia l'interesse per Issiaka Kamate, talento dell'Inter Under 23, considerato un jolly capace di giocare sia da centrocampista sia sulla trequarti e su entrambe le fasce offensive. Al momento si tratta di un'idea, ma i rosanero hanno già affrontato l'argomento con la dirigenza nerazzurra. Sullo sfondo resta anche Rui Modesto, rientrato all'Udinese dopo il prestito, nome che continua a essere monitorato nonostante gli ultimi contatti non abbiano registrato particolari sviluppi, come riferiscono Corriere dello Sport e Giornale di Sicilia.

Le operazioni in entrata dipenderanno però anche dalle uscite. Il Giornale di Sicilia sottolinea come il ritiro sarà determinante per il futuro di Emmanuel Gyasi e Jérémy Le Douaron, entrambi chiamati a convincere Inzaghi nel nuovo 4-2-3-1. I due occupano uno slot Over e una loro eventuale cessione potrebbe liberare spazio per nuovi innesti offensivi. In particolare, Le Douaron, autore di cinque gol e cinque assist nell'ultima stagione, resta sotto osservazione: il tecnico valuterà se impiegarlo da esterno offensivo o come vice Pohjanpalo. Anche il Corriere dello Sport conferma che il francese è tra gli Over sacrificabili qualora si rendesse necessario fare spazio a nuovi Under.

Anche il centrocampo resta un reparto sotto osservazione. Claudio Gomes continua a essere considerato in uscita, pur avendo raggiunto il ritiro con il resto della squadra. Secondo Giornale di Sicilia e Corriere dello Sport, una sua eventuale cessione aprirebbe immediatamente la strada all'arrivo di un nuovo centrocampista, con Simone Trimboli del Mantova che rimane il primo obiettivo della dirigenza rosanero.

In difesa, invece, il Palermo ritiene il reparto sostanzialmente completo sul versante dei centrali e dei terzini destri. Restano però da individuare un vice Joronen, con Desplanches destinato a partire in prestito, e un'alternativa ad Augello sulla corsia mancina. Secondo il Corriere dello Sport, Lund non rientra nei piani tecnici ed è tra i giocatori rimasti a Torretta in attesa di una nuova sistemazione, insieme a Brunori, Appuah, Diakité, Nikolaou e Buttaro. Il Giornale di Sicilia aggiunge inoltre che il ritiro servirà anche per valutare il rendimento di Magnani, con il club che punta a ritrovare il difensore ammirato nei suoi primi mesi in maglia rosanero.

Mentre la squadra inizia il lavoro sul campo, il mercato resta quindi in pieno fermento. L'obiettivo del Palermo è completare il nuovo 4-2-3-1 di Inzaghi, con Rao sempre più vicino e le piste Bragantini, Compagnon e Kamate ancora vive, in attesa che le uscite consentano alla società di definire gli ultimi innesti. Giornale di Sicilia, Corriere dello Sport, Tuttosport.