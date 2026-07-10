Il nome di Cyril Ngonge continua a essere accostato al Palermo, ma al momento la pista appare decisamente più complicata rispetto a quelle che portano agli altri obiettivi offensivi. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, i colloqui tra Palermo e Napoli potrebbero aver toccato anche il profilo dell'attaccante belga, destinato a lasciare il club partenopeo dopo un periodo poco brillante, caratterizzato anche dalle esperienze in prestito tra Torino ed Espanyol, senza però riuscire a rilanciarsi definitivamente.

Nonostante ciò, il quotidiano sottolinea come si tratti di una situazione molto complessa e articolata, soprattutto dal punto di vista economico. Anche qualora ci fossero margini per imbastire una trattativa, il costo complessivo dell'operazione rappresenterebbe un ostacolo importante per il club rosanero.

Sulla stessa linea si pone anche il Corriere dello Sport, che evidenzia come Ngonge rappresenterebbe un'opportunità di assoluto livello per il Palermo, ma precisa che, allo stato attuale, non sembrano esserci margini concreti per arrivare al giocatore. La priorità della dirigenza di Carlo Osti resta infatti quella di individuare profili più sostenibili, sia sotto il profilo economico sia in termini di formula dell'operazione.

Per questo motivo, mentre cresce l'ottimismo per Emanuele Rao e restano vive le piste che portano a Mattia Compagnon e Bragantini, quella che conduce a Ngonge rimane sullo sfondo. Entrambe le fonti concordano sul fatto che il belga rappresenti un'occasione di valore, ma al momento le difficoltà economiche e la complessità della trattativa rendono il suo approdo in rosanero un'ipotesi tutt'altro che semplice.