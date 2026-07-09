I convocati per il ritiro in Trentino Alto Adige. 28 chiamati all'appuntamento. 8 gli assenti.
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Il Palermo domani si radunerà a Santa Cristina Val Gardena per svolgere la preparazione estiva fino al 30 luglio presso il centro sportivo "Mulin da Coi” (ingresso libero per gli allenamenti).
Tramite una nota ufficiale, il club ha comunicato i convocati al ritiro di Filippo Inzaghi: 28 calciatori che comprendono anche 7 della formazione Primavera:
-Augello, Bani, Cassandro, Ceccaroni, Desplanches, Estevez, Gomes, Gyasi, Hernani, Johnsen, Joronen, Le Douaron, Magnani, Nespola, Palumbo, Peda, Pierozzi, Pohjanpalo, Ranocchia, Segre, Vasic;
-Anghileri Giulio (2008, attaccante), Avena Pietro (2007, difensore), Balaguss Nils (2008, portiere), Balsamo Francesco (2009, centrocampista), Bertolino Pietro Salvatore (2009, attaccante), Sciortino Riccardo (2009, difensore), Squillacioti Salvatore (2008, centrocampista).
Assenti: Matteo Brunori, Alexis Blin, Alessio Buttaro, Giacomo Corona, Salim Diakitè, Kristofer Lund, Dimitrios Nikolaou e Francesco Di Bartolo.
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