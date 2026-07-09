Nonostante il tentativo dell'ultimo momento, il Palermo sembra destinato a veder sfumare l'obiettivo Tommaso Marras. Secondo La Nazione, il club rosanero ha provato a riaprire una trattativa che appariva ormai indirizzata verso il Pisa, con il direttore sportivo Carlo Osti che avrebbe presentato al Mantova un'offerta economicamente superiore a quella dei nerazzurri.

Il rilancio del Palermo, però, potrebbe non bastare. Sempre secondo La Nazione, il Pisa è in vantaggio grazie all'accordo già raggiunto da tempo con il giocatore e il suo entourage, sia sul contratto sia sulla formula del trasferimento a titolo definitivo. La società siciliana si sarebbe inserita soltanto in un secondo momento, dopo aver accantonato la pista che portava a Zito Luvumbo e non aver ottenuto il via libera dal Venezia per Mattia Compagnon.

A decidere sarà lo stesso Marras, dal momento che il Mantova è disponibile a cederlo ma non può incidere sulla scelta della destinazione. Tuttavia, evidenzia La Nazione, il classe 2004 è già "in parola" con il Pisa e sarebbe atteso per sostenere le visite mediche con il club nerazzurro. Per questo motivo, nonostante il tentativo in extremis del Palermo, la trattativa appare ormai orientata verso la chiusura in favore della società toscana.