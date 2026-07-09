Continua il calciomercato in casa Palermo. Dopo gli arrivi di Cassandro, Hernani ed Estevez, Carlo Osti starebbe puntando a rinforzare le corsie offensive. I nomi emersi sarebbero quelli di Rao, Compagnon e Ngonge.

Il focus,nelle ultime ore, si sarebbe spostato anche sul centrocampo e sugli esterni difensivi.

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, il direttore sportivo ex Sampdoria starebbe lavorando con la Cremonese per Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese, attualmente in USA per il Mondiale, è reduce dalla retrocessione in Serie B con la maglia dei lombardi e potrebbe lasciare il club.

Carlo Osti, per le corsie difensive, starebbe guardando anche in casa Reggiana. Sempre secondo TMW, interesserebbe il nome di Andrea Bozzolan, terzino sinistro classe 2004. Se l'affare dovesse andare in porto, esso comprenderebbe anche il Milan che possiede una clausola per la recompra.

Al momento si trattano di semplici interessi, ma nelle prossime ore potrebbero esserci risvolti al riguardo.