Il Palermo continua a lavorare su più tavoli per consegnare a Pippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva in vista della nuova stagione. Dopo gli arrivi di Hernani, Estevez e Cassandro, la dirigenza rosanero è concentrata soprattutto sul reparto offensivo, senza però trascurare centrocampo e uscite. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per alcune trattative, mentre il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena rappresenterà un banco di prova importante per valutare l'organico a disposizione del tecnico.

Il nome che nelle ultime ore ha guadagnato terreno è quello di Emanuele Rao, esterno classe 2006 di proprietà del Napoli. Secondo Il Giornale di Sicilia, i rapporti tra i due club potrebbero favorire la riuscita dell'operazione, con il giovane reduce da una stagione positiva a livello personale al Bari, chiusa con sei gol e tre assist nonostante la retrocessione dei pugliesi. Anche Corriere dello Sport conferma l'interesse dei rosanero, sottolineando però che il calciatore verrà prima valutato in ritiro da Massimiliano Allegri, pur essendo destinato con ogni probabilità a lasciare il club partenopeo.

L'asse tra Palermo e Napoli potrebbe inoltre coinvolgere anche Cyril Ngonge. Il Giornale di Sicilia spiega che il belga rappresenta un'idea concreta nei dialoghi tra i due club, anche se l'operazione resta complessa sotto il profilo economico e al momento non esistono sviluppi concreti.

Resta aperta anche la corsa agli altri esterni offensivi. Mattia Compagnon del Venezia continua a essere uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza rosanero. Sia Il Giornale di Sicilia sia Corriere dello Sport confermano che i contatti tra i club sono vivi, anche se la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva. Proprio secondo il quotidiano romano, il Palermo sta cercando di creare le condizioni per accelerare l'operazione.

Tra gli altri profili monitorati per le corsie offensive rimangono Rui Modesto dell'Udinese, sempre apprezzato da Inzaghi ma senza sviluppi recenti secondo Il Giornale di Sicilia e Corriere dello Sport, mentre perde quota la candidatura di Pontus Almqvist del Parma, ritenuto oggi meno caldo rispetto alle scorse settimane dal quotidiano romano. Il Giornale di Sicilia continua inoltre a citare Bragantini del Mantova tra i nomi seguiti dalla dirigenza.

Per il ruolo di vice Joel Pohjanpalo, Corriere dello Sport indica Manuel De Luca della Cremonese tra i profili valutati, mentre La Gazzetta dello Sport aggiunge anche Stefano Moreo e rivela come il Palermo stia effettuando approfondimenti su Stiven Shpendi dell'Empoli e Cristian Shpendi del Cesena. Si tratta, però, di operazioni economicamente impegnative, con valutazioni comprese tra i quattro e i cinque milioni di euro.

A centrocampo resta viva la pista che porta a Simone Trimboli del Mantova. Il Giornale di Sicilia ribadisce come il centrocampista sia il primo nome sul taccuino della dirigenza, nonostante la concorrenza della Cremonese. Lo stesso quotidiano aggiunge anche Issiaka Kamate, mancino classe 2004 dell'Inter, tra i profili osservati per rinforzare la mediana. Molto dipenderà anche dal futuro di Claudio Gomes, destinato a partire per il ritiro ma ancora in bilico sul mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo gli arrivi di Hernani, Estevez e Cassandro, il Palermo continuerà a intervenire sul mercato con attenzione, valutando sia gli aspetti tecnici sia quelli economici. Parallelamente, il direttore sportivo Carlo Osti dovrà alleggerire una rosa ancora molto ampia, con diversi calciatori considerati fuori dal progetto tecnico, anche se alcune situazioni, come quella di Gomes, potrebbero evolversi proprio durante il ritiro in Val Gardena.