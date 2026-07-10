Prima del via ufficiale del ritiro estivo, il Palermo continua a lavorare senza sosta sul mercato per consegnare a Pippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva in vista della nuova stagione. La priorità della dirigenza resta il completamento del reparto offensivo, ma il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti coinvolge anche il centrocampo e le operazioni in uscita, con diversi dossier ancora aperti.

Il nome più caldo resta quello di Emanuele Rao. L'esterno classe 2006 di proprietà del Napoli è sempre più vicino ai rosanero e cresce l'ottimismo attorno alla trattativa. Secondo il Corriere dello Sport, il contatto tra i due club avrebbe prodotto segnali positivi e il Palermo sarebbe in vantaggio rispetto a Arezzo e Benevento. L'operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito, eventualmente con diritto di riscatto, consentendo al giovane talento di trovare quella continuità che difficilmente avrebbe alla corte di Massimiliano Allegri. Anche il Giornale di Sicilia conferma che filtra grande fiducia e che l'intesa sarebbe ormai vicina, sottolineando come i buoni rapporti tra Palermo e Napoli possano risultare decisivi per arrivare alla fumata bianca.

Per completare il reparto degli esterni offensivi restano vive diverse alternative. Mattia Compagnon del Venezia continua ad essere uno dei profili maggiormente apprezzati: i contatti proseguono, anche se la trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva, come riportano sia il Giornale di Sicilia sia il Corriere dello Sport. Rimane inoltre concreta la candidatura di Bragantini del Mantova, le cui quotazioni sono in crescita secondo il Giornale di Sicilia, mentre Tuttosport lo inserisce tra i principali obiettivi per rinforzare la fascia destra.

Tra i nomi monitorati figura anche Issiaka Kamate, talento mancino dell'Inter, capace di ricoprire sia il ruolo di centrocampista offensivo sia quello di esterno, soluzione ritenuta particolarmente interessante dalla dirigenza rosanero (Giornale di Sicilia). Più sullo sfondo resta Rui Modesto, rientrato all'Udinese dopo il prestito in Sicilia: secondo il Corriere dello Sport il suo profilo continua a piacere a Inzaghi, mentre il Giornale di Sicilia evidenzia come al momento non ci siano stati passi avanti concreti, pur senza escludere nuovi sviluppi nelle prossime settimane.

Sul fronte offensivo il Palermo valuta anche un'alternativa a Joel Pohjanpalo. Secondo il Corriere dello Sport, Giacomo Corona dovrebbe partire in prestito per trovare maggiore continuità, mentre tra i profili seguiti continua ad esserci Manuel De Luca della Cremonese. Tuttosport aggiunge che, in caso di partenza di Le Douaron, potrebbe tornare d'attualità anche Stefano Moreo, vecchio pallino di Inzaghi.

Le valutazioni della società non riguardano soltanto l'attacco. A centrocampo il primo obiettivo resta Trimboli del Mantova, seguito ormai da tempo ma conteso anche dalla Cremonese, come conferma il Giornale di Sicilia. Molto dipenderà dalle uscite, con Claudio Gomes che prenderà parte al ritiro ma continua ad essere uno dei giocatori con il futuro ancora tutto da definire.

Parallelamente prosegue anche il lavoro sul fronte delle cessioni. Il Giornale di Sicilia riferisce che Corona è sempre più vicino al trasferimento in prestito all'Entella, mentre Desplanches, pur partendo per il ritiro, resta destinato a lasciare la Sicilia nel corso dell'estate. Tuttosport, inoltre, evidenzia come anche Le Douaron, Gyasi, Gomes, Desplanches e Vasic siano tra i calciatori sotto osservazione in vista delle prossime decisioni di mercato.

Nel frattempo è ufficialmente iniziata la preparazione estiva. Con gli innesti di Hernani, Estevez e Cassandro, Inzaghi inizierà a lavorare sul nuovo 4-2-3-1, modulo che rende ancora più urgente l'arrivo di almeno due esterni offensivi. Come sottolineano il Corriere dello Sport, il Giornale di Sicilia e Tuttosport, il mercato rosanero entra ora nella sua fase più calda, con Rao sempre più vicino e diversi tavoli ancora aperti per completare una rosa costruita con l'obiettivo dichiarato di conquistare la Serie A.