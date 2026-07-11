Il Palermo ieri ha cominciato la preparazione in Santa Cristina Val Gardena con otto calciatori non convocati, tra questi Matteo Brunori. Il centravanti, dopo il prestito alla Sampdoria, è ai margini della squadra di Filippo Inzaghi e saluterà nuovamente la Sicilia nella finestra di mercato corrente.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il primo club che si starebbe muovendo per l'italo brasiliano sarebbe l'Arezzo. La squadra toscana, appena salita in Serie B, punta all’attaccante ex Pescara per rinforzare l’attacco, ma l’affare sembra ancora difficile a causa dell’ingaggio elevato del classe 1994. Per Brunori sarebbe un ritorno, avendo già giocato nell'Arezzo nella stagione 2018/2019, quando realizzò tredici gol nel campionato di Serie C.