Dopo aver saluto Ettore Gliozzi, ceduto al Mantova, il Modena si avvicina a chiudere il primo colpo del suo calciomercato. Jonas Harder, centrocampista classe 2005 della Fiorentina è molto vicino al trasferimento in Emilia. Oltre a lui, i canarini valutano due profili di spessore come Azzi e Hernani Jr., promossi in A con il Monza.

Harder è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Padova, conclusa con 26 presenze in campionato. Il classe 2005 è di proprietà della Fiorentina, ed è tornato a vestire la maglia viola al termine della stagione di Serie B. Maglia che, però, sembra destinata a cambiare ancora, pronta a tingersi di giallo. Il Modena va a caccia dell'intesa con la Fiorentina, e le parti sembrano molto vicine a un accordo, probabilmente in prestito. Il giocatore ritroverebbe Daniele Galloppa, suo allenatore ai tempi della Primavera della Fiorentina.

Il Modena punta anche Hernani Jr. e Paulo Azzi, neopromossi in massima serie dopo aver vinto i play-off con la maglia del Monza. Entrambi i giocatori vorranno giocarsi le loro carte in A, ma l'interesse del Modena può mettere sul piatto un'offerta allettante, più della Serie A stessa. Per Azzi si tratterebbe di un ritorno a casa: a Modena l'esterno si è consacrato e ha iniziato il suo viaggio, a ridosso della Serie A e dell'alta Serie B. E rimaniamo in orbita dell'alta Serie B, perché i due giocatori del Monza sono sul taccuino dei canarini, ma non solo: anche il Palermo è interessato al tandem brasiliano, e non è da escludere che si avvii un duello di mercato, per due pedine che possono essere determinati in un campionato come la B.