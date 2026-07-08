Il calciomercato di Serie B è entrato nel vivo. Dopo le prime ufficialità di peso - come Hernani o Insigne - anche altre società di cadetteria sono pronte a chiudere i primi botti di calciomercato. Tra queste il Modena, voglioso di disputare un campionato di vertice dopo la cocente delusione ai play-off dello scorso anno.

IL MODENA CHIUDE IL COLPO AZZI

Il colpo sulle fasce, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarà Paulo Azzi. L'esterno offensivo, dopo essere stato conteso tra i canarini e il Palermo - che ha poi mollato la presa - tornerà al Modena dopo tre anni. La carriera del brasiliano parla da sè: anche lo scorso anno ha dimostrato di essere un pezzo pregiato della categoria, affermandosi come uno dei migliori esterni della categoria. Ben tre promozione dalla B alla A, il 31enne porta con sè tanta esperienza: può vantare 86 gettoni in Serie B, con 11 gol e 13 assist, confermando la sua ottima propensione offensiva. Il suo apporto sulla fascia potrà essere utile a Galloppa per avere imprevedibilità e corsa, come ampiamente dimostrato nelle sue precedenti esperienze. Già domani il brasiliano potrebbe svolgere le visite mediche per poi ufficializzare l'accordo. Il Modena chiude, quindi, un colpo di spessore che certifica le ambizioni dei canarini per il prossimo campionato di Serie B.

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