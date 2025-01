Modena, Cotali: “Ci hanno condannato due episodi. Rammarico non averla riaperta”

Matteo Cotali , esterno del Modena , è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta contro il Palermo .

LE PAROLE

L'ex Frosinone si è detto rammaricato per non aver riaperto il match: "Venire a giocare su questo campo non è mai facile, ma abbiamo fatto la nostra partita e non ci siamo mai tirati indietro. E’ un peccato non aver raccolto punti ma sono orgoglioso di questo gruppo e del percorso che abbiamo intrapreso. Ci hanno condannato due episodi, siamo stati lo stesso sempre dentro alla partita, c’è il rammarico di non averla riaperta. Continuiamo a lavorare a testa bassa e da domani testa al Frosinone", ha concluso.