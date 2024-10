Modena, Bisoli: “Palermo partito per vincere la B. Lo rispettiamo ma so del nostro valore”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Modena alla vigilia del match: "Rispettiamo il Palermo, ma so del valore del mio Modena".

⚽️ Mediagol 18 ottobre 2024 (modifica il 18 ottobre 2024 | 18:51)

"Il Palermo è partito per vincere il campionato". Così Pierpaolo Bisoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma sabato alle 15:00 allo Stadio "Braglia".

SUL PALERMO - Bisoli si è soffermato sull'imminente sfida contro il Palermo e sul fitto calendario che attende i giallo-blù. L'allenatore ha sottolineato l'importanza di questo "mini ciclo" di partite ravvicinate, che costringerà le squadre a confrontarsi con un impegno fisico e mentale importante. "Ci attendono 4 partite nell’arco di 15 giorni - ha spiegato il tecnico dei canarini - ma dobbiamo pensare solo al Palermo. La Serie B non ti permette di ragionare a lungo termine. Il Palermo è partito per vincere il campionato, ha preso giocatori importanti, anche stranieri che arrivano da categorie superiori. Sappiamo il valore dell’avversario, lo rispettiamo, ma so anche il valore del mio Modena, su questo sono tranquillo."

IL GRUPPO - Il tecnico dei giallo-blù, inoltre ha parlato dell'importanza del gruppo e della lunga lista di assenze, annuncinado inoltre il possibile recupero imminente di alcuni giocatori: "Fra ieri e oggi cominciamo a recuperare almeno altri 4 giocatori, il minutaggio è da valutare ma quanto meno arrivo alla sfida di domani con 18 giocatori disponibili. I ragazzi mi hanno dato ottime risposte anche in situazione di grande emergenza, non solo sul piano delle prestazioni. Il clima che viviamo tutti i giorni al campo è bellissimo, ho un gruppo che non cambierei per niente al mondo e per questo - ha concluso l'allenatore del Modena - sono sicuro che proseguendo su questa strada ci toglieremo grandi soddisfazioni."