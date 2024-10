Modena-Palermo, i convocati di Dionisi: out Peda e Saric, Pierozzi non recupera

I rosanero convocati dal tecnico del Palermo per la sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Braglia”.

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Modena in programma domani. Non saranno disponibili Patryk Peda (sovraccarico muscolare) e Dario Saric (infiammazione al piede).