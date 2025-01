LE PAGELLE DI PALERMO-MODENA 2-0. Anno nuovo, DS nuovo e Palermo nuovo?

Il Palermo si mette alle spalle un 2024 più che deludente iniziando il nuovo anno con una vittoria e una ritrovata compattezza dopo l'interregno di De Sanctis. Migliore in campo Brunori, peggiore... Le pagelle di Mediagol.

⚽️ 12 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 17:35)

DIFESA — Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo vince e convince contro un Modena che fa il suo gioco ma viene irretito dalla manovra dei Rosa che oltre a costruire, oggi riescono anche a capitalizzare. Si torna in campo domenica prossima per la trasferta contro una Juve Stabia che punta alle zone alte della classifica.

SIRIGU 6

Due smanacciate e tanta tranquillità in una partita che presentava tante insidie dopo il disastro di Napoli. Bentornato e buon compleanno.

BANIYA 6,5

Sempre presente nell'area avversaria sulle palle inattive, in difesa trasmette sicurezza scegliendo sempre la giocata più facile.

NIKOLAOU 6,5

Dirige la retroguardia e difende con attenzione nonostante qualche disattenzione che fortunatamente non viene sfruttata dagli avversari.

CECCARONI 6,5

Gioca con intelligenza alternando fase difensiva e offensiva con la stessa intensità.

CENTROCAMPO — PIEROZZI 6,5

Parte forte mettendo più volte in difficoltà la difesa del Modena sulla destra, poi gradualmente arretra il baricentro sino a dedicarsi esclusivamente alla fase difensiva a risultato raggiunto. DIAKITÈ (dal 73') 6 difende con attenzione in un momento in cui un episodio avrebbe potuto riaccendere la gara.

SEGRE 6,5

Tanto lavoro sporco tra le linee e qualche buona incursione in avanti. Se riuscirà a ritrovare l'intesa con esterni e attaccanti, potrebbe tornare a essere devastante anche dal punto di vista realizzativo. VASIC (dall'85') S.V.

GOMES 7

Gioca con personalità e dinamismo formando una barriera quasi insuperabile insieme a Segre. Oltre all'enorme lavoro in fase di rottura, oggi distribuisce tanti palloni agli esterni muovendo l'assetto della squadra come una stecca di un bigliardino. SARIC (dal 74') 6,5 entra col piglio giusto e dopo appena quattro minuti dal suo ingresso, prova il numero con una conclusione potente da fuori area che viene deviata in angolo.

RANOCCHIA 7,5

Mente pensante della squadra e faro della manovra, sembra sempre sapere cosa fare col pallone tra i piedi e gioca con una tranquillità contagiosa. Non a caso sono entrambi suoi gli assist per i gol del Palermo.

LUND 6

Qualche buona percussione, soprattutto nella prima parte della gara, e tanta "legna" nella sua corsia.

ATTACCO — BRUNORI 7,5

Il capitano torna al gol dopo quattro mesi e gioca una partita da capitano caricandosi la squadra sulle spalle. Oltre alla rete da rapace d'area, lotta su tutti i palloni e non si intestardisce alla ricerca della giocata perché probabilmente adesso sa di non doversi giocare la maglia da titolare in ogni singolo minuto a disposizione. VERRE (dall'89') S.V.

LE DOUARON 7

Schierato titolare a fianco di Brunori, non incanta dal punto di vista del gioco ma fa l'unica cosa che un attaccante deve fare: gol. Oltre alla rete, si muove molto per aprire gli spazi per gli inserimenti di Brunori. HENRY (dall'85') S.V. al 92' tenta la giocata con un siluro che il portiere devia in angolo, a dimostrazione del fatto che l'approccio è stato quello giusto nonostante l'ingresso solo a fine partita.