Modena, Mandelli: “Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni”

LE PAROLE

Il tecnico dei canarini ha analizzato il match, facendo trasparire rammarico per la sconfitta: "Dobbiamo sicuramente analizzare cosa non ha funzionato, perchè la squadra ha fatto la prestazione creando anche tanti presupposti per segnare, ma nei momenti chiave non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Loro hanno trovato il gol alla prima mezza occasione, con l’ennesimo episodio dubbio giudicato dal Var, poi nella ripresa abbiamo fallito l’occasione per pareggiarla e sul 2-0 tutto si è complicato", ha concluso.