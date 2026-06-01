Continuano i cambi sulle panchine d'Italia. Sono tante le squadre in cerca di un nuovo tecnico da cui ripartire, e tra queste in Serie B spiccano Modena e Pisa. Le due compagini vengono da campionati deludenti per motivi diversi, ed entrambe sono alla ricerca di un allenatore all'altezza di un progetto ambizioso.

PECCHIA CONTESO TRA MODENA E PISA

Un nome importante, rimasto senza panchina per tutto l'anno appena terminato, è Fabio Pecchia. L'ex tecnico del Parma è stato esonerato dai ducali per far posto a Chivu nel febbraio del 2025, e da lì si sono rincorse tante voci, che hanno però portato a un nulla di fatto. Adesso l'allenatore - come riporta Nicolò Schira - è conteso tra Modena e Pisa. I canarini, dopo un inizio di stagione quasi perfetto e una seconda parte di campionato negativa, ha conquistato i play-off da sesto in classifica, uscendo al primo turno contro la Juve Stabia. Eliminazione troppo dolorosa, e che ha portato all'addio di Sottil. I nerazzurri, invece, vengono da una retrocessione dolorosa che non ha lasciato scampo a Hiljemark, che probabilmente saluterà la Toscana dopo una vittoria, un pareggio e ben 13 sconfitte.

SIRENE DALL'ESTERO

Una terza squadra a sorpresa si è inserita nelle ultime ore per il tecnico ex Cremonese: il Watford. La squadra inglese milita in seconda divisione e - dopo una stagione fatta di alti e bassi - sta cercando un nuovo volto da cui ripartire. Pecchia troverebbe anche un italiano, Edoardo Bove, tornato a giocare dopo più di anno per problemi al cuore.

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