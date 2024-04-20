Insigne: "Parma squadra forte, ma noi bravi a imporre nostro gioco" 11 agosto 2024 - 21:53 11 agosto

"Sempre bellissimo tornare qui: dopo l’anno che ho trascorso qua che porto dentro con tanto rispetto, non ho esultato apposta. Il Parma è una squadra molto molto forte: siamo venuti qua per fare la…