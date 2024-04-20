Finestra di calciomercato invernale che entra sempre più nel vivo in vista del convulso rush finale della sessione che chiuderà i battenti il prossimo 3 febbraio. Palermo che punta a centrare dai tre…
Parma
"Mi piacerebbe fare più gol, ci ho provato ma il portiere l’ha parata". Lo ha detto Alessandro Circati, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia Frecciarossa contro…
"Il gol mi ha fatto arrabbiare, ovvio. Ma era il nostro momento migliore: la seconda parte del primo tempo l'abbiamo fatta veramente molto bene. Una disattenzione pagata a caro prezzo". Così Fabio…
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"Sempre bellissimo tornare qui: dopo l’anno che ho trascorso qua che porto dentro con tanto rispetto, non ho esultato apposta. Il Parma è una squadra molto molto forte: siamo venuti qua per fare la…
E' tutto pronto per Parma-Palermo. Alle ore 18:30 gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Fabio Pecchia nella gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa…
Queste le formazioni ufficiali della gara Parma-Palermo, valevole per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025, in programma alle ore 18.30. PARMA: 1 Chichizola, 3 Osorio (Cap.), 4…
È tutto pronto per la prima gara ufficiale della squadra di Alessio Dionisi. Alle 18:30, allo Stadio "Ennio Tardini" andrà in scena la sfida tra Parma e Palermo, valevole i trentaduesimi di finale…
E' tutto pronto per Parma-Palermo. Questa mattina i gialloblu hanno sostenuto l’ultima seduta di allenamento prima del match di Coppa Italia Frecciarossa contro la squadra di Alessio Dionisi, valido…
Primo impegno ufficiale per la squadra di Alessio Dionisi. Dopo le tre vittorie di fila conquistate in amichevole senza subire reti contro Monza, Leicester e Oxford United, il Palermo tornerà in campo…
Prosegue la preparazione del Parma alla sfida contro il Palermo, in programma domenica 11 agosto alle ore 18:30 allo Stadio "Ennio Tardini", valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia…
Prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro il Parma, valevole per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domenica 11 agosto alle ore 18:30 allo Stadio "Ennio…
L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'estate calda di Matteo Brunori, al centro di un vero e proprio caso di calciomercato che ha catalizzato l'attenzione di tifosi, critica e…
Palermo di Dionisi che prosegue la preparazione a Veronello in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la sfida del Tardini in Coppa Italia contro il Parma di Pecchia. Settimana tipo di…
"Dobbiamo continuare a lavorare, è stata una grande prestazione, ma sappiamo che sono amichevoli". Lo ha detto Nahuel Estevez al termine della partita contro l'Atalanta, valevole per la quinta…
"E’ stata una bella prestazione sicuramente. Sono amichevoli, ma le prendiamo come un’opportunità di fare bene e lavorare su quello che ci chiede il mister". Così Enrico Delprato, intervenuto in…
"Queste partite danno indicazioni e bisogna prenderle con le pinze, non sappiamo i carichi degli avversari. Ma per quello che ci riguarda abbiamo offerto una buona prestazione. Sono contento per lo…
Seconda parte del ritiro estivo in corso di svolgimento a Manchester e sessione di calciomercato in fibrillazione in casa Palermo FC. Organico attuale suscettibile di variazioni sostanziali in ogni…
Il primo impegno ufficiale del Palermo sarà allo Stadio "Ennio Tardini". Domenica 11 agosto, alle 18:30, la squadra di Alessio Dionisi affronterà il Parma nel match valevole per i trentaduesimi di…
Gennaro Troianiello è un esperto di promozioni in Serie A. Lo è stato da calciatore, con la promozione conquistata anche con la maglia del Palermo, e lo è ora adesso da collaboratore tecnico di Fabio…
Con il pari ottenuto al San Nicola contro il Bari, vantaggio ducale firmato Bonny e gol dei pugliesi realizzato da Di Cesare, il Parma ha conquistato matematicamente la promozione diretta in Serie A.
Parola a Luca Martines. Nel corso della festa del 'Parma Club Collecchio' il Managing Director Corporate del Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta di Parma sulla cavalcata della…
"Il Como sta dimostrando di essere la seconda forza del campionato. Dopo il Parma è la squadra che andrà diretta in Serie A". Lo ha detto Carmine Gautieri, intervistato ai microfoni di…
"Abbiamo fatto una buona partita a livello di collettivo, contro una squadra attrezzata e pericolosa". Lo ha detto Gianluca Di Chiara, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il…
Parma, Gazzetta dello Sport: “Pecchia si prende il pari a Palermo. Pochi rischi e una traversa”
Il Parma ottiene un pareggio 0-0 contro il Palermo, un risultato giusto secondo la Gazzetta dello Sport. Questo punto permette al Parma di avvicinarsi alla promozione, mentre per il Palermo non cambia…