Calciomercato Palermo, casting a sinistra: Osti incontra entourage di Di Chiara…

Palermo al lavoro in sede di calciomercato invernale per potenziare la rosa a disposizione di Dionisi: Gianluca Di Chiara, classe 1993 in uscita dal Parma, resta opzione spendibile sulla corsia di sinistra.

Mediagol ⚽️ 21 gennaio 2025 (modifica il 21 gennaio 2025 | 12:35)

Finestra di calciomercato invernale che entra sempre più nel vivo in vista del convulso rush finale della sessione che chiuderà i battenti il prossimo 3 febbraio. Palermo che punta a centrare dai tre ai quattro rinforzi di livello per implementare gamma e qualità di opzioni in seno alla rosa a disposizione di Dionisi per rilanciarsi perentoriamente in ottica playoff.

L'affairePohjanpalo egemonizza in queste ore attenzione di addetti ai lavori e media specializzati, con il nuovo ds Osti che lavora alacremente per potenziare il reparto offensivo con un profilo che, rendimento e numeri alla mano, alzerebbe decisamente l'asticella spostando gli equilibri nel reparto offensivo rosanero. Tuttavia, dirigenza ed area tecnica rosanero puntano contestualmente ad innestare elementi di qualità e funzionali alle esigenze dell'organico anche in altre zone del campo. Fascia sinistra strettamente sotto osservazione, in relazione anche all'assetto tattico che Dionisi deciderà di adottare una volta terminata la campagna trasferimenti attualmente in corso.

La virata pragmatica e saggia al 3-5-2 ha fruttato fin qui sei punti nel doppio confronto interno contro Modena e Juve Stabia, consentendo a Brunori e compagni di scalare posizioni preziose nella griglia playoff. Modulo idoneo alle contingenze attuali che, come sottolineato a più riprese da Dionisi, potrebbe costituire una soluzione temporanea e non il vestito tattico definitivo della squadra rosanero in questa seconda parte di stagione. Un rinforzo di spessore sul binario mancino resa comunque un obiettivo, sia che si tratti di un quinto in grado di svolgere entrambe le fasi di gioco a tutta fascia, sia che si punti su un classico esterno basso di sinistra in caso di ritorno alla difesa a quattro. Il tormentoneDi Chiara resta ad oggi più che mai in auge, con il classe 1993, palermitano di nascita, che potrebbe rappresentare opzione idonea per background, rendimento ed esperienza in categoria. Le oltre duecento presenze in cadetteria rappresentano una referenza eloquente in tal senso, stantuffo della corsia mancina con le maglie di Benevento, Perugia e Reggina con le quali ha raggiunto i playoff in B assurgendo a riferimento e leader sul rettangolo verde e nel chiuso dello spogliatoio.

La promozione in A conquistata con il Parma di Pecchia la scorsa stagione, la marginalizzazione calcistica dal progetto tecnico dei ducali in quella in corso. Contratto in scadenza il prossimo giugno, con vari club di B che monitorano con attenzione il futuro del ragazzo. Reggiana, Cremonese e lo stesso Palermo vagliano e tengono in debita considerazione il suo profilo.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, la scorsa settimana vi sarebbe stato un primo incontro interlocutorio tra l'entourage del classe 1993 e il direttore sportivo rosanero Carlo Osti. Un semplice pour parler esplorativo in cui sono emersi il grande entusiasmo del calciatore al cospetto dell'ipotesi di poter tornare a vestire la maglia della squadra della sua città e la stima del management del Palermo nei confronti di un interprete del ruolo tra i più esperti e performanti della categoria nelle ultime stagioni. Contatto anche tra entourage del calciatore del Parma e la dirigenza della Cremonese, con Stroppa che apprezza bagaglio e duttilità di Di Chiara in grado di svolgere con buona padronanza anche il ruolo di braccetto mancino in una difesa a tre. Posizione già occupata con profitto a Benevento con De Zerbi alla guida ed a Reggio Calabria, sia con Stellone, sia con Pippo Inzaghi sulla panchina amaranto. La sensazione è che il futuro di Di Chiara possa decidersi nell'ultimo scorcio di sessione. Il classe 1993 resta opzione valida e spendibile per potenziare la corsia di sinistra tuttora al vaglio del Palermo targato CFG.