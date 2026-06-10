VIDEO Thuram, Rabiot e Mbappé si allenano così: il riscaldamento della Francia è uno spettacolo

Continuano le mosse in sede di calciomercato. Un giugno movimentato, fatto di tante indiscrezioni e voci, ma ancora di poche ufficialità. Chi sta cercando di confermare in blocco la struttura dello scorso anno è il Parma che, dopo aver rinnovato Carlos Cuesta, punta a trattenere anche Gabriel Strefezza, protagonista di un'ottima seconda parte di stagione.

LA SITUAZIONE INTORNO AL BRASILIANO

L'ala brasiliana è tornata in Italia questo gennaio, dopo la cessione dal Como all'Olympiacos: il suo contributo con la maglia dei ducali è stato preziosissimo. Non tanto in termini di gol - solo due - ma per la qualità data in avanti e il sacrificio mostrato per tutto l'arco dei sei mesi. Qualità che non sono passate inosservate, tanto da far discutere ancora il Parma per trattenerlo - come riportato da tuttomercatoweb. La trattativa è ancora alle fase iniziali, e la formula non è ancora certa: potrebbe essere un nuovo prestito o un arrivo, questa volta, a titolo definitivo. I greci hanno acquistato il calciatori per 8 milioni di euro, ed è quindi pronosticabile una cifra che non si discosti da quella spesa solo due sessioni di mercato fa. Il suo contratto, oltretutto, è in scadenza nel 2029, portando quindi a una richiesta che non sarà delle più basse, nonostante il rendimento non positivo.

Non sai dove rimanere aggiornato a 360 gradi su tutte le notizie della Serie A? Segui Mediagol.it! Sul nostro sito trovi ogni giorno aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie legate al massimo campionato italiano: dalle trattative di mercato alle indiscrezioni sui club, passando per probabili formazioni, risultati, classifiche, interviste, conferenze stampa e tutte le novità dai campi. Mediagol.it ti accompagna durante tutta la stagione con contenuti sempre aggiornati sulle principali protagoniste della Serie A, raccontando curiosità, retroscena e sviluppi in tempo reale. Per non perdere nulla sul calcio italiano, continua a seguire Mediagol.it.