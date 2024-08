Delprato dopo Parma-Atalanta 4-1: “Bella prova, l’obiettivo è un calcio propositivo”

Le parole del difensore del Parma, primo avversario del Palermo in Coppa Italia: la gara è in programma l'11 agosto.

"E’ stata una bella prestazione sicuramente. Sono amichevoli, ma le prendiamo come un’opportunità di fare bene e lavorare su quello che ci chiede il mister". Così Enrico Delprato, intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, terminata con il risultato di 4-1. "Siamo contenti, ma sono partite da prendere per il giusto verso. Sono sicuro che quando arriveranno le partite di campionato l’Atalanta sarà totalmente diversa", ha proseguito il difensore del Parma, primo avversario in Coppa Italia del Palermo.