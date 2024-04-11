Cala il sipario sulla trentesima giornata. Adesso tutti gli occhi sono sulla nazionale di Gattuso, impegnata giovedì nel play-off contro l'Irlanda del Nord, ma al rientro il campionato sembra poter…
Atalanta
Calciomercato Palermo, il “Giovane” colpo di Osti: il club chiude per il talento dell’Atalanta. E in difesa…
di Leandro Ficarra e Noemi Cusano Rush finale della finestra estiva di calciomercato. Il Palermo accelera in vista della chiusura delle liste fissata per le ore 20 del prossimo primo settembre, dopo…
L'Atalanta, dopo nove anni, salutato Gasperini, in direzione Roma. Adesso i bergamaschi dovranno ripartire dopo la fine di un grandissimo ciclo e lo faranno tramite un discepolo dell'ex tecnico:…
La grande stagione della Juve Stabia passa anche dalla valorizzazione dei giovani. E Nicolò Fortini ne è l'esempio: arrivato in prestito secco dalla Fiorentina, il classe 2006 è stato uno dei migliori…
Continua il pazzo valzer delle panchine tra le big - e non solo - di Serie A. La Roma, infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe vicina a chiudere per Gasperini come nuovo tecnico. L'ex…
Aria di cambiamento per Gian piero Gasperini. L'ex Palermo, racconta Gianluca Di Marzio, ha avuto oggi un incontro con la società dell'Atalanta per parlare di rinnovo e futuro insieme. L'allenatore…
Si sono appena conclusi i quarti di finale delle gare dei playoff di Serie C, di seguito i risultati : Vicenza*-Crotone 1-0 Pescara*-Vis Pesaro 2-0 Ternana*-Giana Erminio 2-0 Audace Cerignola*-…
SI sono appena conclusi i primi 45 minuti delle gare dei playoff di Serie C, di seguito i risultati del primo tempo: Vicenza-Crotone 1-0 Pescara-Vis Pesaro 1-0 Ternana-Giana Erminio 0-0 Audace…
Sono appena terminati gli ottavi di finale dei Playoff di Serie C, passano il turno : Atalanta, Feralpisaló-Crotone* 2-1 Monopoli-Giana Erminio* 1-3 Pescara*-Catania 1-2 Rimini-Vis Pesaro* 3-4…
Sono terminati i primi 45’ degli ottavi di finale dei Playoff di Serie c , di seguito i risultati: Pescara-Catania 0-0 Feralpisaló-Crotone 1-1 Monopoli-Giana Erminio 0-0 Torres-Atalanta U23 1-0…
Sono anni di cambiamento quelli che sta vivendo l'Atalanta. Dopo una gestione sportiva e strutturale totalmente cambiata nell'ultimo decennio, che ha portato a successi calcistici sempre più…
Nei giorni scorsi, a seguito di un post della pagina facebook "Bergamo e Sport" raffigurante un tifoso atalantino con una bandiera con scritto "Sicilia Atalantina", tante critiche, anche pesanti, sono…
Calcio, mercoledì di Champions League: dove vedere le partite delle italiane
Quarta giornata di league phase nel nuovo formato della UEFA Champions League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi una vittoria in questa emozionante notte di Champions. LE…
"E’ stata una bella prestazione sicuramente. Sono amichevoli, ma le prendiamo come un’opportunità di fare bene e lavorare su quello che ci chiede il mister". Così Enrico Delprato, intervenuto in…
E' tutto pronto per la finale di Europa League, in programma alle ore 21:00 all'Aviva Stadium di Dublino. A contendersi il trofeo saranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bayer Leverkusen. Una…
Questa sera alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma Atalanta e Juventus si giocano la finale di Coppa Italia. Le due compagini si erano già affrontate in una finale di Coppa Italia il 19 maggio del…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Gewiss Stadium. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Atalanta ospiterà l'Olympique Marsiglia nel match valevole per la semifinale di ritorno…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Velodrome. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Olympique Marsiglia ospiterà l'Atalanta nell'andata della semifinale di Europa League.
[caption id="attachment_1230760" align="aligncenter" width="1024"] BERGAMO, ITALY - OCTOBER 22: Gianluca Scamacca of Atalanta BC reacts after a missed chance during the Serie A TIM match between…
Continua a sorridere l'Atalanta, che dopo l'accesso in semifinale di Europa League torna a vincere in Serie A contro il Monza. All'U-Power Stadium termina 1-2 grazie alle reti di De Ketelaere nel…
di Davide Raja Dopo il risultato a sorpresa dell'andata, l'Atalanta è chiamata a chiudere la pratica nel match di ritorno per conquistare una preziosa semifinale di Europa League. Gian Piero Gasperini…
Atalanta-Verona 2-2: apre Scamacca, chiude Noslin. Solo un pari per Gasperini
Una straripante Atalanta si fa rimontare due gol dal Verona e non accorcia in classifica sulla zona europea. Dopo essersi resa protagonista di un grande avvio di partita la squadra di Gasperini non è…
LIVE Atalanta-Verona, 32ª giornata Serie A: segui la diretta
Atalanta-Verona, probabili formazioni: spazio a Miranchuk, Baroni con Bonazzoli
Quasi tutto pronto per Atalanta-Verona. La partita - valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Napoli, Sorrentino:…
E' tutto pronto per il match tra Liverpool e Atalanta, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma questa sera alle ore 21.00 nella splendida cornice di Anfield. Nella…