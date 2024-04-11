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Atalanta

L’Atalanta seguita tra Serie A, coppe europee, calciomercato, settore giovanile e protagonisti. La sezione raccoglie risultati, dichiarazioni, analisi sulle partite e possibili intrecci sportivi con Palermo, Serie B e calcio italiano, valorizzando anche il modello tecnico del club bergamasco.
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Atalanta, dopo l'addio di Gasperini si riparte da Juric

L'Atalanta, dopo nove anni, salutato Gasperini, in direzione Roma. Adesso i bergamaschi dovranno ripartire dopo la fine di un grandissimo ciclo e lo faranno tramite un discepolo dell'ex tecnico:…

Atalanta Verona

Atalanta, sondaggio per Fortini: il punto

La grande stagione della Juve Stabia passa anche dalla valorizzazione dei giovani. E Nicolò Fortini ne è l'esempio: arrivato in prestito secco dalla Fiorentina, il classe 2006 è stato uno dei migliori…

Atalanta Fiorentina

Ex Palermo, Gasperini vicino alla Roma: l'indiscrezione

Continua il pazzo valzer delle panchine tra le big - e non solo - di Serie A. La Roma, infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe vicina a chiudere per Gasperini come nuovo tecnico. L'ex…