il club nerazzurro studia rinforzi in mediana e valuta i profili di Ardon Jashari e Samuele Ricci per aprire un nuovo ciclo tecnico

- Palermo

L’Atalanta continua a progettare il proprio futuro e, dopo i cambiamenti e le riflessioni legate alla struttura tecnica che sarà affidata a Maurizio Sarri, guarda con attenzione anche al mercato. Il club bergamasco starebbe infatti iniziando a muovere i primi passi per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, individuando profili giovani ma già pronti ad alzare il livello della rosa.

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Secondo un’esclusiva riportata da Alfredo Pedullà, la società nerazzurra avrebbe messo nel mirino due nomi di assoluto interesse: Ardon Jashari e Samuele Ricci, centrocampisti del Milan considerati ideali per caratteristiche tecniche, prospettiva e capacità di inserirsi in un sistema dinamico e intenso come quello atalantino. L’interesse dell’Atalanta si inserisce in un momento di possibile rinnovamento da parte del Milan e della stessa Atalanta. Il club vuole continuare a mantenere alta la competitività senza rinunciare alla propria filosofia, da sempre orientata verso profili giovani, sostenibili economicamente e con margini di crescita elevati. Naturalmente, al momento non esistono trattative avanzate né decisioni definitive, ma la sensazione è che il centrocampo possa diventare una delle priorità del mercato nerazzurro. I nomi di Jashari e Ricci, in questo senso, rappresentano due piste concrete da monitorare nelle prossime settimane, mentre l’Atalanta continua a pianificare il proprio futuro con attenzione e ambizione.

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