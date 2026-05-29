L’Atalanta continua a progettare il proprio futuro e, dopo i cambiamenti e le riflessioni legate alla struttura tecnica che sarà affidata a Maurizio Sarri, guarda con attenzione anche al mercato. Il club bergamasco starebbe infatti iniziando a muovere i primi passi per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, individuando profili giovani ma già pronti ad alzare il livello della rosa.

Secondo un’esclusiva riportata da Alfredo Pedullà, la società nerazzurra avrebbe messo nel mirino due nomi di assoluto interesse: Ardon Jashari e Samuele Ricci, centrocampisti del Milan considerati ideali per caratteristiche tecniche, prospettiva e capacità di inserirsi in un sistema dinamico e intenso come quello atalantino. L’interesse dell’Atalanta si inserisce in un momento di possibile rinnovamento da parte del Milan e della stessa Atalanta. Il club vuole continuare a mantenere alta la competitività senza rinunciare alla propria filosofia, da sempre orientata verso profili giovani, sostenibili economicamente e con margini di crescita elevati. Naturalmente, al momento non esistono trattative avanzate né decisioni definitive, ma la sensazione è che il centrocampo possa diventare una delle priorità del mercato nerazzurro. I nomi di Jashari e Ricci, in questo senso, rappresentano due piste concrete da monitorare nelle prossime settimane, mentre l’Atalanta continua a pianificare il proprio futuro con attenzione e ambizione.

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