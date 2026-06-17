Atalanta a caccia di profili azzurri per il nuovo ciclo targato Maurizio Sarri. Il club bergamasco, che segue con attenzione Gaetano del Cagliari, avrebbe messo nel mirino Costantino Favasuli del Catanzaro, già presente nei taccuini di molti club di Serie A. Il giocatore sembra destinato al salto di categoria dopo l'ottima stagione in Serie B.

Azzurro

Favasuli nel mese di giugno ha vissuto due dei momenti cruciali della propria carriera: la Serie A sfumata di poco nella finale play-off, e la convocazione - con tanto di esordio, molto positivo tra l'altro - con la maglia della nazionale italiana. Un premio al merito per la grande stagione effettuata con la maglia del Catanzaro. Sotto la guida di Aquilani, che lo porterebbe volentieri con sé a Sassuolo, il classe 2004 è stato uno dei migliori esterni del campionato, per numeri (2 gol e 7 assist - 9 se si considerano i due messi a referto nei play-off) e prestazioni. Il momento della Serie A sembra arrivato, e adesso anche l'Atalanta sembra aver messo gli occhi su di lui.

Dubbio tattico

In maniera preventiva, anche se si parla di un semplice interessamento, è doveroso aprire una parentesi di matrice tattica: Favasuli ha giocato tutta la stagione da esterno a tutta fascia, mentre la nuova Atalanta di Sarri dovrebbe ripartire da una difesa a quattro, senza l'utilizzo di esterni (i cosiddetti quinti). Anche da terzino, come evidenziato nell'esordio in nazionale, Favasuli si è ben comportato, e la sua velocità, e la sua capacità di fare la doppia fase, può essere un punto di forza di una Dea che dovrà ripartire da zero a livello tattico - e ideologico.