Il nuovo Sassuolo, di Alberto Aquilani e senza Giovanni Carnevali in dirigenza, comincia a lavorare. La parola d'ordine è continuità, in linea con gli obiettivi di mercato prefissati già prima dell'addio dello storico DS. I neroverdi sono alla ricerca di un terzino di destra, e nella lista figurano vari nomi, diversi per prezzo, età e caratteristiche tecniche.

La lista

I nomi che bollono nella pentola del nuovo DS del Sassuolo, Francesco Palmieri, sono sostanzialmente tre: Costantino Favasuli del Catanzaro, Gabriele Zappa del Cagliari e Davide Calabria del Panathinaikos. Non è ancora chiaro lo schieramento di gioco che utilizzerà Alberto Aquilani, ma i nomi presenti nella lista del Sassuolo forniscono esperienza (nel caso degli ultimi due) e tanta duttilità. Favasuli ha lavorato con Aquilani fino a tre settimane fa, quando il Catanzaro ha sfiorato la A nella finale play-off, ed è stato nominato dai tifosi giallorossi "giocatore dell'anno", e sarebbe il profilo più gradito da parte del nuovo allenatore. Nella lista figurano anche Zappa e Calabria, come detto, due giocatori con maggior esperienza, capaci di giocare sia come esterni a tutta fascia che come braccetti. Spetterà alla dirigenza neroverde scegliere con cura il nome, sondare la disponibilità e avviare le trattative con il club. Ancora presto per fornire aggiornamenti concreti, ma il primo obiettivo del nuovo Sassuolo è il terzino destro, o esterno.

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