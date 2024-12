Critiche per la bandiera “Sicilia Atalantina”: la risposta del gruppo

IL POST

Un altro post, sempre nella pagina "Bergamo e Sport", ha dato voce alla risposta del gruppo: "In riferimento a ciò che è stato scritto su di noi nei post pubblicati dalle pagine FB "Bergamo & Sport" il 24 Novembre e "Ultras e gradinate" il 28 Novembre, si precisa che:Sicilia Atalantina è un gruppo non ultras fondato il 5 Settembre 2019 da 2 tifosi atalantini di vecchia data, entrambi nati a Bergamo e residenti da anni in Sicilia, che maturarono questa idea dopo essersi conosciuti alcuni giorni prima all'aeroporto di Fiumicino all'indomani della finale di Coppa Italia persa dalla Dea contro la Lazio. Questo gruppo, creato per condividere la comune passione per la Dea anche da lontano, è composto soltanto da tifosi dell'Atalanta di vecchia data, attualmente residenti in Sicilia ma nati e/o cresciuti a Bergamo, Scanzorosciate, Pedrengo, Gazzaniga e altri comuni della bergamasca o da siciliani che da anni risiedono a Bergamo e dintorni il tifoso atalantino fotografato col nostro stendardo fa parte del nostro gruppo e, malgrado risieda a Bra, provincia di Cuneo (e non di Alba come erroneamente scritto lì), è legatissimo alla Sicilia dove quasi ogni anno viene a trascorrere le sue vacanze e in cui ha conosciuto tante persone di questo gruppo con cui ha stretto una salda amicizia, al punto da volerci rappresentare in varie partite dell'Atalanta col nostro stendardo. le critiche (comprensive anche di insulti) a noi rivolte da tanti meridionali e siciliani in particolare, e basate sul mancato nostro "senso di appartenenza" o "tradimento alla Sicilia", sinceramente ci fanno sorridere amaramente perchè la Sicilia si permette il lusso di essere la regione che ha più fan club della Juventus di tutta Italia, con buona pace di tutti gli "scandalizzati" tifosi siciliani che ci criticano, mentre noi che abbiamo forti legami con Bergamo e senza voler creare alcuna competizione con tutte le squadre siciliane, per le quali, peraltro simpatizziamo, ci siamo permessi di compiere la "gravissima" azione di onorare le nostri origini, esibendo uno stendardo,che ci rappresenta in tutto e per tutto, portandolo sia in curva a Bergamo sia in diverse traferte italiane ed europee e dove non abbiamo mai ricevuto neanche un minimo insulto razzista o di disprezzo da parte del popolo bergamasco e atalantino in generale, che ci ha sempre accolto con affetto e simpatia. Con la speranza di aver chiarito ogni dubbio a chi ci ha criticato e anche insultato, senza conoscere i fatti, sempre FORZA ATALANTA....ieri (anche quando si era in B), oggi (che le cose vanno bene) e domani". Questa la risposta del gruppo, che traspare amarezza per le critiche subite.