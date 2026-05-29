Il nome di Gianluca Scamacca continua ad accendere il mercato della Roma, che in vista della prossima stagione vuole rinforzare il reparto offensivo con un attaccante già pronto e abituato ai palcoscenici importanti come quello della Champions League. L’idea di riportare il centravanti nella Capitale piace molto a Gian Piero Gasperini, tecnico che conosce bene il giocatore e che avrebbe individuato proprio nell’attaccante dell’Atalanta uno dei profili ideali per il proprio sistema di gioco ideale. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’allenatore giallorosso starebbe insistendo per riabbracciare un calciatore considerato perfetto per caratteristiche tecniche, fisicità e capacità di lavorare per la squadra.

La trattativa, però, si presenta tutt’altro che semplice. In casa Atalanta, infatti, la posizione del centravanti sembra essere piuttosto chiara: il club nerazzurro non considera Scamacca un giocatore sacrificabile e continua a ritenerlo centrale nel progetto tecnico che sarà affidato a Maurizio Sarri, destinato a raccogliere l’eredità in panchina dopo la separazione con la Lazio. Anche alla luce delle difficoltà vissute dopo i problemi fisici affrontati negli ultimi mesi, la società bergamasca sembra intenzionata a puntare ancora sull’attaccante italiano. La Roma osserva e riflette, consapevole che convincere i bergamaschi non sarà semplice. Il forte legame tra Gasperini e Scamacca, però, potrebbe rappresentare un elemento da non sottovalutare in un mercato spesso capace di sorprendere anche quando le trattative sembrano bloccate sul nascere.

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