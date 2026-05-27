L’estate del calcio italiano entra nel vivo e, insieme al consueto valzer delle panchine, iniziano a cambiare volto anche le scrivanie dei dirigenti. Tra i club più attivi in questa fase di profonda trasformazione c’è l’Atalanta, pronta a inaugurare un nuovo capitolo della propria organizzazione sportiva dopo una decisione destinata a lasciare il segno. Il club bergamasco, infatti, ha annunciato la separazione con il direttore sportivo Tony D’Amico, figura centrale degli ultimi anni nella costruzione tecnica della squadra e protagonista di un percorso di consolidamento ai vertici del calcio italiano.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la separazione non rappresenterebbe soltanto una scelta interna legata a una ridefinizione societaria, ma si inserirebbe anche all’interno di un intreccio di mercato dirigenziale destinato a coinvolgere altre società di Serie A. Tony D’Amico, infatti, sarebbe un profilo particolarmente apprezzato dalla Roma, club alla ricerca di una figura esperta per rafforzare l’area sportiva e pianificare il futuro con una struttura più definita. L’interesse giallorosso nei confronti del dirigente ex atalantino starebbe crescendo con forza e potrebbe rappresentare una delle piste più concrete per il suo immediato futuro.

La separazione segna così un passaggio importante per l’Atalanta, che attraverso una comunicazione ufficiale ha voluto salutare e ringraziare D’Amico per il lavoro svolto, sottolineando il contributo dato nel percorso di crescita del club. Una chiusura accompagnata da parole di riconoscenza che testimoniano il peso avuto dal dirigente nella costruzione della rosa e nella gestione delle strategie di mercato, contribuendo a mantenere la squadra competitiva sia in campionato sia in Europa.

Parallelamente, la società bergamasca starebbe già valutando il futuro. Tra i nomi emersi con maggiore forza nelle ultime ore c’è quello di Cristiano Giuntoli, dirigente tra i più stimati del panorama italiano e considerato un profilo ideale per aprire una nuova fase del progetto nerazzurro. Il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un segnale forte, considerando l’esperienza maturata nella costruzione di squadre competitive e nella valorizzazione del talento attraverso scouting e programmazione.

L’Atalanta, dunque, sembra pronta a cambiare pelle non soltanto sul piano tecnico ma anche dirigenziale. Da una parte il possibile futuro di D’Amico, fortemente seguito dalla Roma, dall’altra la volontà del club di affidarsi a una figura di alto profilo come Giuntoli: le prossime settimane potrebbero ridefinire profondamente gli equilibri di uno dei progetti più solidi del calcio italiano.