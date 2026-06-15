L’Atalanta ha sciolto le riserve e scelto il proprio nuovo condottiero. Dopo settimane di valutazioni e contatti, il club bergamasco ha ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra. Un profilo di grande esperienza e caratura internazionale, chiamato a guidare i nerazzurri nelle prossime stagioni. Allenatore tra i più apprezzati del panorama calcistico italiano, Sarri porta con sé un bagaglio fatto di successi, identità di gioco e risultati ottenuti ai massimi livelli. Dallo Scudetto conquistato con la Juventus al trionfo in Europa League con il Chelsea, passando per gli eccellenti percorsi costruiti con Napoli e Lazio, il tecnico toscano rappresenta una scelta di assoluto prestigio per il club atalantino.

Di seguito il comunicato ufficiale dell’Atalanta: