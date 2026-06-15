Il tecnico toscano raccoglie l’eredità sulla panchina nerazzurra. Per lui un contratto che apre un nuovo capitolo nella storia del club bergamasco.
L’Atalanta ha sciolto le riserve e scelto il proprio nuovo condottiero. Dopo settimane di valutazioni e contatti, il club bergamasco ha ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra. Un profilo di grande esperienza e caratura internazionale, chiamato a guidare i nerazzurri nelle prossime stagioni. Allenatore tra i più apprezzati del panorama calcistico italiano, Sarri porta con sé un bagaglio fatto di successi, identità di gioco e risultati ottenuti ai massimi livelli. Dallo Scudetto conquistato con la Juventus al trionfo in Europa League con il Chelsea, passando per gli eccellenti percorsi costruiti con Napoli e Lazio, il tecnico toscano rappresenta una scelta di assoluto prestigio per il club atalantino.
Di seguito il comunicato ufficiale dell’Atalanta:
“Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto.
Nella scorsa stagione ha portato la Lazio a giocarsi una finale di Coppa Italia, dopo averla condotta negli anni precedenti anche a un secondo posto in campionato (stagione 2022/23) e agli ottavi di finale di Champions League (stagione 2023/24), secondo miglior risultato di sempre nella storia del Club capitolino nella massima competizione europea.
Sessantasette anni, è nato a Napoli ma sin da piccolo è cresciuto in Toscana con una parentesi nei primi anni dell’infanzia anche nella Bergamasca.
Dalla Seconda Categoria aretina al tetto d'Europa con il Chelsea e al Tricolore con la Juventus, ha costruito la sua mirabile carriera da allenatore partendo dai campionati minori per poi scalare passo dopo passo tutte le categorie. Un’ascesa caratterizzata da una precisa impronta di gioco e da una forte identità trasmesse alle sue squadre.
Dal Sansovino, passato in tre anni dall'Eccellenza alla C2, all'Empoli, che riporta in Serie A nel 2014 e che poi conduce a una brillante salvezza, nell'estate del 2015 si merita la chiamata del Napoli.
Nel Club partenopeo, dove lavora in armoniosa sinergia con il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli, ottiene per tre stagioni consecutive il record di punti nella storia del Napoli, migliorandolo ogni anno (fino ai 91 punti conquistati nel 2017/18, primato ancora imbattuto) e conquistando sempre la qualificazione alla Champions League con due secondi posti e un terzo.
Nella stagione 2018/19, alla guida del Chelsea, arriva anche la consacrazione a livello internazionale con la conquista dell'Europa League nella finale tutta inglese contro l’Arsenal.
I successi continuano in Italia, la stagione seguente, quando diventa campione d'Italia con la Juventus.
Tra i prestigiosi riconoscimenti individuali ottenuti in carriera, anche una Panchina d'oro per la stagione 2015/16 e una Panchina d'argento per la stagione 2013/14.
La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra.”
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