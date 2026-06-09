L'Atalanta ha esonerato Raffaele Palladino. In attesa dell'arrivo di Maurizio Sarri, la dirigenza bergamasca ha deciso di proseguire con l'esonero dell'allenatore, ex Monza e Fiorentina. Palladino saluta Bergamo dopo soltanto sette mesi, dopo aver risollevato la Dea, riuscendo a conquistare l'ultimo posto disponibile per l'Europa.

Libro paga

La decisione di non proseguire con Palladino era già nota da tempo, con il nuovo DS Giuntoli, in accordo con la società, che ha scelto Maurizio Sarri per la panchina. Le trattative con Palladino sono andate avanti per molto tempo: la società bergamasca ha proposto una buonuscita per liberare l'allenatore, in modo tale da poter ingaggiare Sarri, ma i colloqui con l'allenatore - e il suo entourage - non hanno avuto esiti positivi. L'Atalanta, quindi, ha deciso di esonerare Palladino, liberando la "poltrona" per Maurizio Sarri. Il contratto di Palladino scadrà nel 2027, e se l'allenatore non troverà una squadra, rimarrà a libro paga fino alla scadenza dell'accordo. Nelle scorse giornate era emersa una pista che prevedeva il ritorno di Palladino a Monza, ma la società brianzola ha scelto di proseguire con Bianco. Al momento Palladino è svincolato, ma sotto contratto con l'Atalanta fino al prossimo anno.

Il comunicato

"Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro."

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