Paolo Bianco e il Monza hanno deciso di proseguire insieme, anche in Serie A. Decisivo l'incontro di oggi, che ha chiarito la posizione dell'allenatore in linea con gli obiettivi della società. Le parti hanno deciso di mantenere gli accordi e i rispettivi contratti (la promozione in A ha fatto scattare il rinnovo automatico per Bianco), pronte per affrontare la prossima Serie A.

L'incontro

Il colloquio di oggi era stato etichettato come decisivo perché avrebbe chiarito il futuro di Bianco. Durante l'incontro la società ha potuto confrontare le proprie visioni progettuali con l'allenatore, e i riscontri sono stati molto positivi. Per questo motivo Bianco sarà l'allenatore del Monza anche nella prossima A. Il mercato del Monza è già iniziato qualche giorno fa, con l'acquisto di Foe Ondoa dal Portogallo (Estoril Praia), e adesso si procederà in sinergia con le richieste dell'allenatore, tattiche e non solo. Il Monza deve fronteggiare la probabile partenza di Burdisso, attualmente in carica come Direttore Sportivo, ma nel frattempo ha deciso di sciogliere le riserve riguardo l'allenatore, corteggiato da alcuni club di Serie B (Pisa su tutti). Si va avanti con Bianco, un segnale di continuità dopo il campionato di B che ha visto i brianzoli concludere al terzo posto in classifica, salvo poi ottenere la promozione in Serie A dopo la vittoria dei play-off, contro il Catanzaro.

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